¿Trompismo discursivo como ideología global? Así lo explica experta en lingüística

En un momento de intensa polarización política global, que recientemente se ha manifestado con fuerza en los Estados Unidos a través de mensajes de odio y extremismo, Laura Camargo, destacada lingüista y escritora, habló en Mañanas Bu 10:30 sobre el análisis que se le debe hacer en el marco de las dinámicas en su libro: 'Trompismo discursivo'.

Camargo, quien es doctora en lingüística, sostiene que el fenómeno que engloba el título de su obra va más allá de la figura del expresidente Trump, sirviendo como una etiqueta para las estrategias discursivas que definen a la extrema derecha a nivel mundial.

En ese sentido, Camargo explicó la amplitud del concepto y cómo se relaciona con eventos actuales, como el discurso ofrecido tras el asesinato de la figura política Charlie Kirk.

El Trompismo discursivo no se limita al lenguaje utilizado por Donald Trump, aunque su figura sea fundamental. Camargo lo describe como una herramienta para catalogar un conjunto de tácticas retóricas que están siendo adoptadas por líderes reaccionarios en diversas partes del mundo.



"Bueno, el término recubre algo más que el discurso de Trump. Es un intento de crear una etiqueta para denominar las estrategias discursivas de la extrema derecha global y de estos discursos de base populista, pero siempre de ideología de extrema derecha, que se están extendiendo por el mundo, en los cuales, efectivamente, el discurso de Trump tiene un papel fundamental".

El mandato de Trump entre 2017 y 2021, que finalizó con el asalto al Capitolio, representa un modelo a seguir para otros líderes que comparten este arco ideológico.

Esta retórica se basa en el llamamiento a la polarización muy fuerte contra los adversarios. Esta táctica genera "muchas adhesiones," provoca un "efecto cierre de filas" y enardece a sus seguidores, quienes esperan una figura fuerte y vengativa que consiga la derrota de los contrarios. La estrategia discursiva, en este contexto, rechaza nociones como el perdón o la clemencia, pues los seguidores esperan "un hombre vengativo, un hombre fuerte que pueda vengar".



Las herramientas del populismo: del estómago a la cabeza

Una de las claves para entender la penetración de estos mensajes, según Camargo, radica en las herramientas inherentes al populismo, entendido no solo como una ideología, sino como un tipo de discurso. La efectividad de estas herramientas explica por qué el mensaje "le cala" a la gente, superando el problema de que solo lo profese el líder.

Camargo enfatiza que estos discursos tienen la capacidad de seducción porque los mensajes son "muy breves, muy fáciles, son para todos los públicos". Estos se caracterizan por ser "un discurso muy simple, provocador, que contrapone el pueblo y los enemigos del pueblo". Su principal fortaleza es la conexión emocional: "tiene sobre todo la capacidad de captar los estados de ánimo y de reflejarlos de una manera muy sencilla, y que llegue primero al estómago que a la cabeza".

