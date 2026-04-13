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Blu Radio  / Mundo  / Trump amenaza con "eliminar inmediatamente" buques iraníes que se salten bloqueo en Ormuz

Trump amenaza con "eliminar inmediatamente" buques iraníes que se salten bloqueo en Ormuz

Una nueva declaración de Donald Trump elevó la preocupación internacional sobre el pulso militar entre Estados Unidos e Irán.

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