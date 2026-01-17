En vivo
Trump anuncia aranceles del 10 % para esta lista de países por apoyar a Groenlandia

Trump anuncia aranceles del 10 % para esta lista de países por apoyar a Groenlandia

Trump anunció aranceles a productos europeos por el envío de tropas a Groenlandia, como presión para que respalden su plan de anexar la isla y negociar bajo nuevas condiciones.

