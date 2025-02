Trump anuncia diálogo con China sobre los aranceles, ¿cuándo sería?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que empezará un diálogo con China sobre los aranceles "probablemente" en las próximas 24 horas.

"Probablemente estaremos hablando con China en las próximas 24 horas", anunció Trump en declaraciones a periodistas desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Está previsto que mañana entren en vigor los aranceles del 10 % a las importaciones Chinas aprobados por Trump durante el fin de semana.

"Tenemos reuniones planificadas y veremos qué pasa. Pero eso fue solo un primer paso. Si no podemos llegar a un acuerdo con China, entonces los aranceles serán muy, muy sustanciales", añadió el presidente.

Además de los aranceles del 10 % a las importaciones de China, Trump también aprobó del 25 % a México y Canadá.

Este lunes, sin embargo, se anunció una suspensión temporal de un mes de esos aranceles a México tras una llamada con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Trump califica de "muy buena" su conversación con Sheinbaum y critica a Canadá

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que su llamada telefónica con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, fue "muy buena", pero se mostró más crítico con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, asegurando que "Canadá es muy dura" y que intenta "aprovecharse" de Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump afirmó que mantiene "una buena relación" con Sheinbaum y destacó que, como resultado de su conversación de esta mañana, EE.UU. acordó retrasar un mes la entrada en vigor de los aranceles del 25 % a México.

Sobre Canadá, sin embargo, Trump fue más crítico y dijo que, pese a su "buena conversación" con Trudeau este lunes por la mañana, aún quedan asuntos pendientes que abordarán en otra llamada a las 15:00 hora local.

El mandatario insistió en que le gustaría que Canadá se convirtiera en el estado 51 de EE.UU., algo que ha indignado al Gobierno canadiense, que lo ha rechazado de plano.

"Me gustaría que Canadá fuera nuestro estado 51. Les damos protección militar. No necesitamos que construyan nuestros coches. Prefiero que lo hagan en Detroit, Carolina del Sur o Tennessee, cualquiera de nuestros estados, lo haría fácilmente", afirmó Trump.

"No los necesitamos para los coches. No los necesitamos para la madera. No los necesitamos para nada. No los necesitamos para la energía. Tenemos más energía que ellos", añadió.

Tras la conversación telefónica con Sheinbaum, Trump accedió a retrasar un mes la entrada en vigor de los aranceles del 25 % a México y, a cambio, la presidenta mexicana se comprometió a desplegar 10.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera común.