Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que "le encantaría" un tercer mandato pero respalda fórmula Vance-Rubio

Trump dice que "le encantaría" un tercer mandato pero respalda fórmula Vance-Rubio

El mandatario destacó la fórmula de Vance, como candidato a presidente, y a Rubio, como vicepresidente, para las elecciones de 2028.

Donald-Trump-AFP.png
Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "le encantaría" optar a un tercer mandato en la Casa Blanca, aunque la Constitución lo impide, pero respaldó la idea de que su vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, formen una candidatura para los comicios de 2028, que en su opinión sería "imparable".

"Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas) hasta la fecha. Es tremendo", dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One antes de llegar a Japón.

El mandatario destacó la fórmula de Vance, como candidato a presidente, y a Rubio, como vicepresidente, para las elecciones de 2028.

Marco-Rubio-AFP.jpg
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
Foto: AFP

"Creo que si en algún momento formasen un grupo serían imparables", indicó. "No creo que nadie se presentaría contra nosotros".

El responsable de la diplomacia estadounidense, que se encontraba junto al presidente, sonrió al ser propuesto por Trump, pero evitó hacer declaraciones al respecto.

Vance-EEUU-AFP.png
Vicepresidente JD Vance
Foto: AFP

El mandatario fue preguntado después de que Steve Bannon, exasesor del presidente, asegurara en una entrevista que ya hay un plan para que Trump pueda estar otro mandato en la Casa Blanca, algo que limita la 22 enmienda de la Constitución.

La Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución de EE.UU. recoge que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces" y fuera ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos que obtuvo el presidente Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 44.

Al ser insistido por un periodista sobre si descartaba finalmente la posibilidad de que hubiera un tercer mandato, que él mismo ha sugerido en varias ocasiones, Trump aseguró que su Administración cuenta con "un gran grupo de personas" para las elecciones de 2028, en cambio, a su juicio, los demócratas "no".

El republicano acusó a algunos de los rostros más visibles de los liberales de tener "un coeficiente intelectual bajo".

Estas declaraciones llegan después de que el propio Trump, y su entorno, haya dejado algunas pistas que revelan su intención de volver a presentarse, como fotos de una gorra que tiene expuesta en la Casa Blanca en la que se lee 'Trump 2028' como la que utilizó en la última campaña presidencial.

Además, hace unos días, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, con quien Trump mantiene un enfrentamiento, y la exvicepresidenta Kamala Harris, que perdió contra él el pasado noviembre, se han mostrado favorables a ser los candidatos del Partido Demócrata en los próximos comicios.

