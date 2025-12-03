“Trump está en una situación difícil porque táctica contra Maduro no funciona”: exembajador Whitaker

El exembajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker analizó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu el complejo escenario que enfrenta el presidente Donald Trump frente a Venezuela y la creciente tensión diplomática con Colombia. Para Whitaker, el mandatario estadounidense se encuentra “arrinconado” debido a los altos costos y los débiles resultados de su estrategia de presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Trump se encuentra en una esquina, está en una posición muy difícil ahora porque ha usado la táctica de presionar la salida de Maduro y no ha servido hasta el momento”, advirtió Whitaker.

El diplomático explicó que el despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Caribe —incluido el portaaviones USS Gerald Ford y unos 10.000 efectivos— tiene un costo político y financiero muy alto para la Casa Blanca, especialmente en un año preelectoral.

Submarino atacado en el Caribe colombiano. Foto: Captura de video.

Una estrategia sin rumbo claro

Whitaker insistió en que, pese a la ostentosa presencia militar, no existe una estrategia integral por parte de Washington, sino acciones aisladas destinadas a presionar al régimen venezolano.



“Lo que hay son tácticas y la táctica es de presionar. Pero si la táctica no sirve, la falta de estrategia limita las opciones”, afirmó. El exembajador también reveló preocupación dentro del propio Partido Republicano por operaciones recientes en el Caribe, incluyendo un “remate” tras un ataque a una embarcación implicada en narcotráfico, hecho que podría constituir una violación al derecho internacional humanitario.



¿Intervención militar en Venezuela? Trump duda, pero no descarta

Aunque la exhibición militar parece indicar una preparación para una intervención, Whitaker es escéptico: “Francamente dudo… Trump se ha opuesto a cada intervención militar de Estados Unidos desde Vietnam”, recordó. Según el diplomático, el presidente estadounidense no rechaza la guerra por razones humanitarias, sino porque “no ve el valor de eso”, y porque parte de su narrativa política se ha centrado en terminar las forever wars.

Sin embargo, advirtió que un movimiento en Venezuela podría tener repercusiones globales: “Una acción militar en Venezuela puede tener efectos con lo de Taiwán”, agregó, sugiriendo que China podría usarlo como pretexto para acciones propias en su región.



El frágil respaldo internacional y los nuevos equilibrios regionales

Uno de los factores que, según Whitaker, limita cualquier operación estadounidense es la ausencia del apoyo que existía en 2019 durante la crisis de Juan Guaidó. Hoy, tanto Brasil como Colombia rechazan cualquier acción armada contra Caracas.

“No contamos con el respaldo de los vecinos de Venezuela… pero a Trump no le importa tanto; es muy inclinado a actuar sin nada de respaldo”, señaló.Además, países europeos han advertido que no compartirán inteligencia para operaciones militares, lo que reduce aún más la maniobrabilidad estratégica de la Casa Blanca.

Buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP

Publicidad

¿Podría Estados Unidos atacar a Colombia? La tensión Trump–Petro

Las declaraciones recientes de Trump, quien acusó a Colombia de ser un país que “produce cocaína” y sugirió que cualquier nación vinculada al narcotráfico podría ser blanco militar, generaron preocupación en Bogotá. Whitaker, sin embargo, matizó:

“Veo esos comentarios más como producto de la muy mala relación entre los dos presidentes”. Aun así, advierte que la retórica puede escalar y que ambos mandatarios están usando el conflicto políticamente: “Los dos sacan provecho de esta contienda en que están”.

¿Bombardeos a laboratorios en Colombia? Una posibilidad remota

El exembajador fue claro al descartar la factibilidad de ataques directos en territorio colombiano: “Lo dudo profundamente… un laboratorio de cocaína es tres gatos y cinco galones de gasolina. No merece un ataque militar de esa índole”, sentenció.Diferente es el caso del Caribe, donde las lanchas interceptadas no llevan bandera nacional y las operaciones se realizan en aguas internacionales.



La incoherencia de la “guerra contra las drogas”

Whitaker calificó de “inexplicable” que Trump, mientras habla de combatir el narcotráfico, haya indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y que no mencione acciones contra China, principal productor de fentanilo: “Obviamente no se puede explicar. Es una incoherencia total”, subrayó.



Impacto electoral y riesgos para la región

Con las elecciones estadounidenses a pocos meses, el exembajador advirtió sobre los riesgos políticos de cualquier escalamiento militar: “Ya se nota que la retórica del presidente Petro llamando a que las naciones de América Latina se junten bajo esa amenaza va a tener efectos dentro de Colombia”. Además, Whitaker recordó que Trump ha intervenido abiertamente en campañas electorales de otros países —como Honduras y Argentina—, lo que refuerza su estilo de política exterior basada en la presión directa.