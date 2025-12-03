En vivo
Miguel Ayala
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Cúcuta vuelve a la A

Mundo  / "Trump está en una situación difícil porque táctica contra Maduro no funciona": exembajador Whitaker

“Trump está en una situación difícil porque táctica contra Maduro no funciona”: exembajador Whitaker

El análisis de Kevin Whitaker muestra a una administración Trump presionada por los costos de su despliegue militar y sin una estrategia clara frente a Venezuela

