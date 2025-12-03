Cambio de cama y celular: Maduro empieza a tomar medidas de seguridad ante amenazas de Trump

De acuerdo con una revelación del diario El New York Times, Nicolás Maduro ya habría empezado a tomar medidas de seguridad por cuenta de las amenzas de Estados Unidos; ha cambiado drásticamente la dinámica de su seguridad y la de su entorno más cercano, como resultado directo de las recientes amenazas emitidas por Donald Trump



Reforzamiento de la seguridad personal y el papel de Cuba

Ante la escalada de tensión y presión por parte de Estados Unidos, Maduro ha implementado un esquema de seguridad renovado y reforzado. El New York Times informó específicamente que el mandatario decidió cambiar de casa, modificar su cama y reemplazar su teléfono celular.

Los reportes indican que este reforzamiento de seguridad no es solo superficial; implica un aumento en el número de guardaespaldas y custodios, y la medida más notable es la dependencia en fuerzas externas: se asegura que personal cubano estaría a cargo de todo este tema de seguridad, lo que permite a Maduro refugiarse bastante en la seguridad que le puede entregar la fuerza de Cuba. La presencia cubana sigue siendo considerada muy importante en Venezuela.

Nicolás Maduro / Donald Trump Foto: AFP

Además de los cambios de aparato y residencia, los informes señalan que Maduro no duerme o no permanece en el mismo lugar todos los días o todas las semanas. La seguridad y el paradero de Maduro siempre han sido un misterio, y esta incertidumbre sobre su día a día.



Agenda y los actos oficiales

La modificación en el esquema de seguridad se extiende a la forma en que Maduro interactúa con el público a través de los medios nacionales. Normalmente, la agenda del jefe de estado nunca se anuncia. Otros medios han señalado que los actos oficiales de Nicolás Maduro, en su mayoría, no son transmitidos en vivo. Es común que cuando un acto comienza a emitirse en televisión, este ya tenga varios minutos, al menos una hora, en desarrollo. Maduro simplemente aparece en televisión sin que haya un aviso previo o se sepa el momento exacto en que hará una aparición.

Nicolás Maduro Foto: AFP/Gemini

Esta práctica de transmisiones diferidas llamó la atención por un caso excepcional ocurrido el lunes pasado, cuando él mismo dio la hora y el día, y la transmisión era en el momento exacto de su desarrollo, algo que no suele ocurrir con el mandatario en medios nacionales.



Teléfonos

El cambio de teléfono celular es particularmente relevante dado el historial de desconfianza de Maduro hacia las comunicaciones. Hace solo un par de meses, en septiembre de este año, Maduro estaba haciendo alarde de un teléfono marca Huawei que le había sido regalado por China, asegurando que era "impenetrable".



Maduro ha manifestado públicamente que no utiliza WhatsApp, sino Telegram, porque considera que WhatsApp lo espía. Esta postura es parte de su discurso sobre el tema de la comunicación.