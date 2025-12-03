En vivo
Cambio de cama y celular: Maduro empieza a tomar medidas de seguridad ante amenazas de Trump

Cambio de cama y celular: Maduro empieza a tomar medidas de seguridad ante amenazas de Trump

Ante la escalada de tensión y presión por parte de Estados Unidos, Maduro ha implementado un esquema de seguridad renovado y reforzado. El New York Times informó específicamente que el mandatario decidió cambiar de casa, modificar su cama y reemplazar su teléfono celular.

