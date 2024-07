Trump lleva a J.D Vance como su fórmula vicepresidencial de cara a las elecciones

Sobreviviente de un intento de asesinato y con la oreja vendada, Donald Trump apareció este lunes en la Convención Nacional Republicana, que lo nominó oficialmente como su candidato presidencial, en una fórmula que completa el senador J.D. Vance como vicepresidente.

Trump, de 78 años, llegó entre aplausos, sonriente y aparentemente sosegado, entre emotivos gritos de sus simpatizantes congregados en Milwaukee la noche del lunes.

Un pequeño vendaje blanco cubría su oreja derecha, la que el sábado quedó lastimada luego de que un tirador tratara de acabar con su vida durante un mitin en Pensilvania. Saludó a todos y tomó asiento, al lado de su compañero de fórmula en la vicepresidencia, el senador J.D. Vance.

Más temprano este lunes en una votación unánime, los representantes de los delegados reunidos en la convención republicana, validaron a viva voz su decisión de nominar formalmente a Trump como su candidato presidencial.

Las expresiones de júbilo iban acompañadas de los gritos: "¡Fight, fight, fight! (Lucha, lucha, lucha)", frase aparentemente pronunciada por Trump con el puño en alto, mientras era evacuado por los miembros del servicio secreto, tras ser herido por un tirador en la oreja derecha.

La misma frase fue gritada a su arribo a la convención en Milwaukee.

Trump anunció este lunes vía su red Truth Social que "la persona más adecuada para ejercer como vicepresidente de Estados Unidos" era el senador J.D. Vance, del gran estado de Ohio".

Exmilitar y escritor de éxito, Vance, de 39 años, ha defendido constantemente en el Congreso las causas del exempresario, como la lucha contra la inmigración y la defensa del proteccionismo económico.

El anuncio fue recibido con gritos de "¡J.D! ¡J.D! ¡J.D!" en el salón principal de la convención, donde Vance pronunciará un discurso esta semana.

Para el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, Trump y Vance "quieren aumentar los impuestos a las familias de clase media mientras impulsan más recortes de impuestos para los ricos".

Biden tiene a la "peor vicepresidenta de la historia de nuestra nación", dijo Donald Trump Jr. en alusión a Kamala Harris, mientras su padre "tiene en Vance uno de los líderes jóvenes más dinámicos del país".

-Discurso de aceptación-

Tras ser ungido, Trump deberá ofrecer un discurso de aceptación el jueves, ante unos 50.000 republicanos que iniciaron este lunes una reunión de cuatro días a orillas del lago Michigan.

El intento de asesinato que sufrió el sábado en Pensilvania, sigue acaparando la atención. El autor de los disparos, que fue abatido, mató a un asistente al acto e hirió a otras dos personas.

"No debería estar aquí, podría estar muerto", dijo Trump el domingo al diario The New York Post.

"A mi padre le dispararon, alguien le cortó la mitad de la oreja. Pero puedo decirles que nunca ha estado más decidido que ahora (...) vamos a ganar, y vamos a restaurar la prosperidad en este país", dijo otro de sus hijos, Eric Trump.

El candidato republicano ya está en Milwaukee, ciudad de 570.000 habitantes y la principal del estado de Wisconsin.

-"Cacería de brujas"-

Liderando las preferencias pese a sus líos judiciales y una condena, el magnate apunta a una victoria mientras Biden, de 81 años, recibe llamados de su propio bando para que abandone la carrera, luego de varios gafes y un mal desempeño en el debate contra Trump que encendieron las alarmas sobre su salud mental.

Sin embargo, Biden habló el lunes en una entrevista en NBC donde dijo "mi agudeza mental es condenadamente buena".

Además, "voy a debatir con él en el momento en que acordamos debatir (...) en septiembre", explicó en la entrevista.

Mientras tanto, para Trump parece allanarse el camino. Este lunes, una jueza de Florida desestimó la causa penal en su contra por mala gestión de documentos clasificados, alegando que se designó incorrectamente al fiscal del caso.

"Debería ser solo el primer paso, seguido por el abandono de TODAS las cacerías de brujas", dijo Trump, quien considera las acusaciones judiciales en su contra como una persecución, en su red social Truth Social.

- Suavizar el discurso-

Tras los hechos de violencia, se espera un discurso de aceptación de Trump con un lenguaje suavizado, luego de haber visto a la muerte de cerca.

Varios de sus simpatizantes en Milwaukee han hecho votos por la unidad y por dejar de lado los insultos mutuos entre republicanos y demócratas.

Los republicanos responsabilizan por este ataque a una retórica "exagerada" anti Trump, mientras se reavivan los temores de que la violencia política crezca en el país.

El presidente Biden dijo el domingo que "no hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos", y llamó al país a "unirse".

Los locales utilizados para la convención están protegidos por la policía y el servicio secreto, y con grandes mallas metálicas en las calles.

-Todo en torno a Trump-

Gran parte de la convención está diseñada a imagen de Trump, con su eslogan de campaña "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo (Make America Great Again, MAGA)" como idea central.

El multimillonario ha colocado a personas de su confianza en la dirección del partido, incluida a su nuera Lara Trump como copresidenta del Comité Nacional Republicano, alejando así a la disidencia.

La exprimera dama Melania Trump también estará en la convención.

Los grandes temas de esta reunión serán el poder adquisitivo, la inmigración, la delincuencia y la seguridad del país.