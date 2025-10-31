En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump niega haber decidido atacar instalaciones militares en Venezuela

Trump niega haber decidido atacar instalaciones militares en Venezuela

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región.

Presidente Donald Trump.
Foto: EFE.
Por: AFP
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

El presidente Donald Trump dijo este viernes, 31 de octubre, que no está planeando ataques a Venezuela, que teme que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tenga como objetivo derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

"No", respondió Trump cuando un periodista a bordo del Air Force One le preguntó sobre los informes que indicaban que estaba considerando tales ataques.

Buque de guerra de EE. UU. llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela
Buque de guerra de Estados Unidos en Trinidad y Tobago se ve desde Venezuela.
Foto: AFP

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región.

Según Washington, esa fuerza militar tiene como objetivo frenar el narcotráfico.

Buque de guerra de EE. UU. llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela
Buque de guerra de Estados Unidos permanecerá en Puerto España.
Foto: AFP

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 muertos y destruido 14 barcos y un semisumergible.

El gobierno de Trump presenta a las pequeñas embarcaciones como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a las drogas que supuestamente transportan, pero expertos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, incluso si se trata de narcotraficantes probados.

Venezuela moviliza su Armada ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe
Venezuela moviliza su Armada ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe
Foto: AFP

Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha realizado múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B sobrevolando cerca de la costa de Venezuela. La más reciente tuvo lugar el lunes.

Las tensiones regionales se han intensificado como consecuencia de los ataques y el despliegue militar.

Venezuela afirma que Estados Unidos conspira para derrocar al presidente Maduro, quien acusa a Washington de "fabricar una guerra".

