Buque de guerra de EE. UU. deja Trinidad y Tobago tras cuatro días frente a costas venezolanas

Un buque destructor de Estados Unidos abandonó este jueves Trinidad y Tobago, a poco más de 10 kilómetros de las costas de Venezuela, en medio del despliegue militar de Washington para su operación antidrogas en el Caribe, según lo contrastado por periodistas internacionales.

La cercanía del buque de guerra a las costas venezolanas desde Trinidad y Tobago fue considerada como el presidente venezolano Nicolás Maduro como una "provocación" por la proximidad que tiene hacia su país.

Estados Unidos envió tres buques de guerra a la región en medio de la escalada de tensiones con Venezuela, que desplegó buques de guerra y drones para patrullar la costa del país el 26 de agosto de 2025. Foto: AFP

Además, el mandatario aseguró el pasado lunes, 27 de octubre, que la cercanía entre el país vecino con Estados Unidos patrocina una "subordinación a los intereses estadounidenses".



Despliegue militar en el Caribe afecta relación entre Venezuela y Trinidad y Tobago

La presencia del buque USS Gravely agravó la tensión con Caracas, que lo consideró una "provocación" para generar una "guerra".

Estados Unidos ha ejecutado 15 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico como parte de sus operaciones antidrogas, con un saldo de al menos 62 muertes, sin aportar pruebas sobre el vínculo de estas personas con el narcotráfico.



Buque de guerra de Estados Unidos permanecerá en Puerto España. Foto: AFP

La relación entre Venezuela y Trinidad y Tobago se ha puesto en un punto bajo, luego de que Trinidad acordara con Estados Unidos un vínculo para exportar yacimientos de gas que se produce en su país por el Caribe, lo que afectaría significativamente a Venezuela.

La presencia del buque USS Gravely en Trinidad y Tobago intensifica las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos; sin embargo, el país caribeño mantiene su autorización para que el Ejército estadounidense permanezca en su territorio, lo que para Mariano de Alba, investigador asociado del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, también podría poner en riesgo las relaciones entre Venezuela y la isla.