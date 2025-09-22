Trump se burla de entrenamiento de la milicia venezolana: "Una amenaza muy grave"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica internacional al burlarse de los ejercicios militares realizados por el gobierno de Nicolás Maduro en la isla La Orchila.

“Top Secret: Capturamos a la Milicia Venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy grave!”, escribió en su red social Truth Social, acompañando el mensaje con un video en el que se observa a integrantes de la Milicia Bolivariana marchando y practicando maniobras de combate.

Entrenamiento milicia bolivariana

La reacción de Trump es solo una más a los videos virales de los entrenamientos. En X, Instagram, Facebook y demás plataformas hay decenas de imágenes que hoy son objeto de cuestionamientos por parte de algunos sectores que ponen en duda la capacidad de respuesta del régimen de Nicolás Maduro.



🇻🇪💥🇺🇲 Imagens do treinamento da Milícia Nacional Bolivariana para um eventual conflito contra os EUA. pic.twitter.com/Hupp1Q5nlm — Notícias e Guerras (@NoticiaeGuerra) September 21, 2025

La reacción de Trump ocurre en medio de una escalada de tensiones en el Caribe, tras el despliegue de ocho buques de guerra estadounidenses en la región con el argumento de reforzar las operaciones contra el narcotráfico. Caracas interpreta la presencia naval como una “amenaza militar” y respondió con tres días de ejercicios en La Orchila, en los que participaron 2.500 efectivos, lanzamientos de misiles y sobrevuelos de cazas Sukhoi.

Los ejercicios incluyeron 12 naves de la Armada venezolana, 22 aeronaves entre helicópteros y aviones de combate, así como la participación de 20 embarcaciones de pescadores integrados en la Milicia. El gobierno difundió imágenes de paracaidistas saltando sobre la isla, tanques de guerra en posición de combate y radares antiaéreos de fabricación rusa. Para el ministro del Interior, Diosdado Cabello, estas maniobras buscan garantizar que “Venezuela tiene que seguir siendo inexpugnable”.

Maduro ordena entrenamiento militar y armado a la población civil



Cientos de venezolanos reciben instrucción en el uso de armas de fuego. Los cursos están dirigidos por la Guardia de Honor Presidencial e integran a la Milicia Bolivariana.



El entrenamiento comenzó en 312… pic.twitter.com/3NUxmnrnw3 — DW Español (@dw_espanol) September 17, 2025

Publicidad

No obstante, analistas consideran que se trata de un gesto más propagandístico que estratégico. “El despliegue es pura propaganda. No es nada estratégico reunir tanta fuerza en esa isla porque es un blanco fácil”, señaló el analista militar Hernán Lugo-Galicia. Desde el exilio, la mayor retirada de la Aviación Militar, Raynell Martínez, agregó que el objetivo es “enviar un mensaje de control y fortaleza a la población civil”.

De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, la Fuerza Armada venezolana cuenta con unos 123.000 efectivos y 220.000 milicianos, aunque fuentes militares aseguran que solo 30.000 están realmente entrenados.

🇻🇪 | La Milicia Nacional Bolivariana del usurpador Nicolás Maduro. pic.twitter.com/jtzdG3YNjM — UHN Plus (@UHN_Plus) August 25, 2025

El comentario de Trump refuerza el tono desafiante de Washington frente a Caracas y podría anticipar un aumento de la presión diplomática y militar en la región, en un momento en que las relaciones entre ambos países siguen marcadas por la desconfianza y la confrontación.

