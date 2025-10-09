En vivo
Un terremoto de magnitud 5,4 sacude la provincia china de Sichuan

Sichuan, con una población de unos 83 millones de habitantes y una superficie algo superior a la de Paraguay, se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica.

Por: EFE
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

-Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió este jueves la provincia central china de Sichuan, sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales de importancia.

El temblor se registró en el condado de Xinlong, en la prefectura autónoma tibetana de Ganzi, alrededor de las 13:17 hora local (05:17 GMT), con epicentro a diez kilómetros de profundidad situado a 30,84 grados latitud norte y 99,86 grados longitud este, según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).

La agencia oficial Xinhua informó que no se registraron víctimas ni daños significativos en viviendas tras el sismo, y que, de acuerdo a las autoridades locales, la infraestructura crítica, como la eléctrica, de transporte y de comunicaciones, mantiene un funcionamiento normal en las áreas cercanas al epicentro.

Por su parte, la Administración Sismológica de China lanzó un servicio de respuesta de emergencia de nivel IV -el más bajo en la escala de cuatro niveles del país- por el terremoto, y uno de sus equipos en Sichuan fue enviado a las zonas afectadas para apoyar a los gobiernos locales en las labores de respuesta.

Sichuan, con una población de unos 83 millones de habitantes y una superficie algo superior a la de Paraguay, se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica. En 2022, un terremoto de magnitud 6,8 dejó 93 fallecidos y 24 desaparecidos en esta provincia.

En mayo de 2008, Sichuan sufrió otro catastrófico seísmo de una magnitud de 8 grados que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos.

La gente mira los edificios dañados por el terremoto en Yibin, en la provincia suroccidental china de Sichuan, el 18 de junio de 2019. El saldo de un fuerte terremoto de magnitud 6,0 ​​en el suroeste de China fue de 90.000 muertos.
AFP

