“Una guerra de narrativas”: experto advierte que Venezuela vive bajo la represión y el caos

En entrevista con Sala de Prensa, Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó por qué el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y las respuestas de Nicolás Maduro y Gustavo Petro deben leerse como parte de una “guerra de narrativas” y no como un inminente conflicto armado.



Estados Unidos y el mensaje detrás del despliegue militar

Rodríguez fue claro al señalar que el movimiento militar estadounidense no corresponde a una operación antidrogas tradicional. “Uno no utiliza misiles para interdicción de drogas. Es un mensaje muy fuerte, pero tampoco es lo suficientemente importante para hacer una extracción o una invasión en Venezuela”, afirmó.

Según el experto, el lenguaje de Washington apunta más a reforzar un discurso frente a la opinión pública interna, en especial ante el electorado latino. Lo curioso, destacó, es que mientras figuras como el secretario de Estado y la fiscal general hacen declaraciones duras contra Nicolás Maduro, el propio presidente Donald Trump se ha mostrado prudente. “Trump no siempre suele ser moderado, pero en este caso guarda particular prudencia”, advirtió Rodríguez, recordando que el mandatario actúa de manera impredecible y puede tomar decisiones impulsivas.

Nicolás Maduro anuncia despliegue de 4,5 millones de milicianos ante "amenazas" de EE. UU. Foto: AFP

Maduro y el uso político de la confrontación

Del lado venezolano, la reacción también se mueve en clave discursiva. El investigador explicó que el régimen utiliza esta tensión para cohesionar y movilizar a la población en un contexto de crisis. “Aprovechó, lo veíamos el fin de semana pasado, como el régimen obligaba a las personas a inscribirse en la milicia… donde el ciudadano que no se inscriba pues tiene menos acceso a medicamentos o incluso a los servicios del Estado”, señaló.

Rodríguez aseguró que, lejos de debilitarse, Nicolás Maduro logra sacar provecho de estas coyunturas, presentándose como vencedor ante la presión internacional. “Derrotamos a los que pretendían poner sus pies sobre Venezuela y hoy nuevamente se pone en esa lógica”, citó, en referencia al discurso oficialista.



Colombia, entre la presión y la cercanía a Maduro

El académico también cuestionó la posición del presidente Gustavo Petro, quien en medio de la crisis ha asumido posturas cercanas al régimen venezolano. “Tristemente hay que decirlo, el gobierno colombiano termina repitiendo y haciéndole de eco de resonancia a las narrativas del régimen venezolano”, afirmó.

Para Rodríguez, esta estrategia podría estar relacionada con la inminente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en materia antidrogas. “Pareciera que el presidente Petro busca un escenario en el cual tener un discurso antiamericano ante una situación de no haber podido manejar la relación con los Estados Unidos”, sostuvo.

Finalmente, el investigador concluyó que ni Washington, ni Caracas, ni Bogotá están actuando con visión de Estado. “Tristemente ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en Colombia tenemos gobernantes que actúen como jefes de Estado”, sentenció.