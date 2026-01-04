Unión Europea pide calma tras captura de Nicolás Maduro: firmaron 26 de 27 países

Un día después de recomendar a las aerolíneas evitar el espacio aéreo venezolano por razones de seguridad, la Unión Europea dio un nuevo paso diplomático frente a la crisis en Venezuela. Este domingo el bloque europeo emitió un comunicado conjunto firmado por 26 de sus 27 Estados miembros, en el que hace un llamado a la calma, la moderación y al respeto del derecho internacional tras la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

En el documento, la Unión Europea advierte sobre los riesgos de una escalada mayor del conflicto y subraya que cualquier salida a la crisis debe ser pacífica, negociada y liderada por los propios venezolanos.

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la defensa del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. “La UE recuerda que, en todas las circunstancias, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, se lee en el comunicado.

En ese sentido, la UE hizo un llamado explícito a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para que asuman su “responsabilidad particular” en la defensa de estos principios, considerados pilares de la arquitectura de seguridad internacional.



La Unión Europea también mantiene una posición firme frente al chavismo y reiteró que no reconoce a Nicolás Maduro como un presidente elegido democráticamente y recuerda que, desde hace años, ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. Según el bloque, el derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro debe ser respetado y cualquier proceso de cambio político debe estar liderado desde el interior del país.

Este último punto sería una de las razones por las que Hungría fue el único país miembro que no firmó la declaración conjunta. Desde 2023, Hungría ha venido fortaleciendo sus lazos diplomáticos con Venezuela y, en agosto del año pasado, el embajador húngaro concurrente en Caracas, Dániel Szécsi, presentó sus cartas credenciales ante Nicolás Maduro, consolidando esa relación bilateral.

Otro punto clave del comunicado tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional, uno de los argumentos centrales utilizados por Estados Unidos para justificar su intervención en Venezuela.

La Unión Europea reconoce que se trata de una amenaza real y global, pero subraya que estos desafíos deben enfrentarse mediante cooperación internacional sostenida y no a través de acciones que vulneren el derecho internacional o la soberanía de los Estados.

En paralelo, el bloque europeo aseguró que mantiene contacto estrecho con Estados Unidos, así como con socios regionales e internacionales, para facilitar el diálogo entre las partes involucradas en la crisis. El objetivo, según la declaración, es avanzar hacia una solución negociada, democrática, inclusiva y pacífica, que evite un mayor deterioro de la situación humanitaria y política en Venezuela.