Video: hombre grabó momento exacto en que su vecino disparó e intentó quitarle la vida

Conmoción en Rosario, Argentina, tras un fuerte altercado entre dos vecinos que derivó en un grave hecho de violencia. El agresor, de 78 años, le disparó a otra persona solamente porque “lo estaban molestando”, pero la víctima captó el momento exacto en que atacó con su escopeta sin medir alguna palabra.

En el video se ve cómo el vecino comenzó a grabar a la persona que tenía una escopeta amenazando a los vecinos: “Está disparando con esa arma, míralo. Anda disparando a la gente con el arma, el muy hijo de p*. Está loco, no me disparés, viejo put*”, comienza a decirle, minutos después se escucha el tiro y los gritos de ayuda este hombre para que llamen una ambulancia.

"Jubilado":

Porque en Rosario, un jubilado de 75 años le disparó un escopetazo a un joven durante una discusión por el volumen de la música. El agresor fue detenido y la víctima está en terapia intensiva tras ser operado por la herida en el abdomen. pic.twitter.com/utt23qptoD — Tendencias (@TTendenciaX) September 11, 2025

Durante 30 segundos la toma quedó en negro y se escuchan los gritos de desesperación de la víctima, de 28 años, que se encuentra en un grave estado de salud tras este disparo. Fue remitido a un centro asistencial de la zona -Hospital de Emergencia Clemente Álvarez- en donde, hasta ahora, su pronostico es reservado y delicado.

“Desde que (Omar) tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra”, contó la esposa del hombre de 78 años sobre las razones por las cuales disparó, pero autoridades avanzan en una investigación ante la tentativa de homicidio en un centro de reclusión parcial, según contó TN.

Por otro lado, los familiares de la víctima aseguraron que el vecino ha tenido problemas con varias personas en la cuadra y que era molesto no solo para ellos, sino por todo que, constantemente, le pedían un cambio de actitud.

Por ahora, todo esto quedó en manos de las autoridades que avanzan en la investigación para determinar la razón real de los hechos.