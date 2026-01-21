Video muestra el momento exacto en que atracción colapsa: hay 14 menores heridos

Momentos de pánico, gritos y desesperación se apoderaron de decenas de personas cuando un juego mecánico colapsó repentinamente mientras estaba en funcionamiento, provocando que varios menores resultaran heridos en medio de una jornada que hasta entonces transcurría con normalidad.

La escena, registrada en video por uno de los asistentes, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó preocupación por la seguridad en este tipo de atracciones.

El accidente ocurrió en una feria instalada en la ciudad de Jhabua, en el estado de Madhya Pradesh, en India, durante la tarde del lunes 18 de enero. El juego involucrado, conocido como “Dragón”, se balanceaba de un lado a otro con decenas de niños a bordo cuando, de manera inesperada, su estructura principal cedió, provocando que la canastilla se desplomara violentamente contra el suelo.

En las imágenes que circulan en plataformas digitales se observa cómo el juego operaba con aparente normalidad antes del colapso. En cuestión de segundos, la atracción se vino abajo, generando escenas de angustia entre quienes presenciaron el hecho y los familiares que acompañaban a los menores. Trabajadores del lugar y asistentes corrieron de inmediato para socorrer a los afectados.



Este es el video:

A giant “Dragon Swing” ride collapsed at a fair in Jhabua, Madhya Pradesh, India, injuring 14 students. The children suffered fractures and other injuries. pic.twitter.com/IZ4FJALTcW — UncutReality (@TheUncutReality) January 20, 2026

Las autoridades confirmaron que 14 niños resultaron heridos, entre ellos 13 niñas y un niño, la mayoría estudiantes que participaban en una salida escolar. Los menores fueron trasladados a centros médicos cercanos, donde recibieron atención por fracturas, contusiones y otros golpes. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales.

Tras el incidente, la zona fue acordonada y se suspendieron las actividades de la feria mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades locales anunciaron que se revisará si el juego contaba con los permisos correspondientes y si había pasado por las inspecciones técnicas necesarias antes de entrar en operación. También se busca establecer si hubo negligencia por parte de los operadores o fallas estructurales en la atracción.