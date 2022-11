347 excombatientes asesinados es un problema, dejaron las armas y su confianza fue defraudada: ONU

Este martes el representante especial adjunto de la ONU en Colombia, Raúl Rosende, participó en un evento en la Universidad de Los Andes en el cual se evaluaba la implementación del acuerdo de paz firmado en el año 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, allí destacó que la mayoría de los excombatientes siguen comprometidos con el proceso, pero también explicó que la seguridad de ellos es aún uno de los retos que tiene la implementación.

"Nosotros en casi todos los informes del Consejo de Seguridad hemos dicho que uno de los principales problemas de implementación del acuerdo es el asesinato de excombatientes, al día de hoy 347 excombatientes asesinados realmente es un problema porque hicieron dejación de armas y de alguna manera la confianza que ellos tenían fue defraudada", señaló Rosende.

En el mismo sentido, explicó que uno de cada 45 excombatientes ha tenido algún problema de seguridad y que la reincorporación no puede avanzar si no hay condiciones de seguridad. También explicó que en algunas zonas del país los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) han significado la llegada del Estado a algunos territorios donde no había una presencia integral, teniendo en cuenta que por ejemplo en los ETCR hay centros de salud, escuelas e infraestructura, aunque todavía falta.

"La llegada del Estado a los territorios sigue siendo una asignatura pendiente, las grandes periferias del conflicto de Colombia no han visto la llegada del Estado a sus zonas y claro, si el Estado no llega, la violencia se sigue reproduciendo. El concepto de la paz total es muy útil, apunta a implementar el acuerdo y el diálogo con grupos que siguen siendo fuertes en algunas de estas regiones", finalizó.

