Absurdo que director de DIAN se declare impedido en una investigación por evasión: Juanita Goebertus

Juanita Goebertus, parlamentaria citante al debate de control político ante el escándalo de los Pandora papers , donde se vio implicado el director de la DIAN, Lisandro Manuel Junco Riveira, pues aparece como socio de una compañía que no había declarado ni reportado su existencia.

La parlamentaria explicó en Mañanas BLU que el director de la DIAN solicitó un impedimento para no investigar cualquier situación relacionada con los papeles de Pandora.

Los documentos que vinculan la director Junco, lo relacionan en la participación del 50 % en la compañía Cyber Security System Company, la cual nunca fue reportada ni en su declaración de renta, ni ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

Este último es un estándar adicional de transparencia al cual deben reportar los funcionarios públicos diferentes bienes.

Por su parte, el director Junco explicó en el debate que no se llevó a cabo porque la empresa no tienen un código y el formato de declaración de renta no permite poner el nombre de la compañía.

Otro de los argumentos que utilizó el director de la DIAN, es que solo es propietario de la mitad de la compañía y la cuenta bancaria de esta, únicamente tiene una suma superior a los 10 mil dólares.

La parlamentaria Goebertus señaló que el monto no corresponde a ninguna opción válida para no haber declarado los impuestos correspondientes.

"Para el grueso de los colombianos 40 millones de pesos, está lejísimos de ser una chichigua, un pequeño empresario que a duras penas logra sacar una microempresa le cobran impuestos por muchos menos, un prestador de servicios paga impuestos por mucho menos, cada cosa en su lugar, en términos de la proporción de los montos... no podemos decir que porque nos parece una chichigua, que 'vaina' que se le olvidó declarar".

Escuche las declaraciones de la parlamentaria Juanita Goebertus en Mañanas BLU:

