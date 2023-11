“Acabar la Procuraduría no es el camino”: vicefiscal Martha Mancera

Esto lo dijo la vicefiscal por el trino del presidente, Petro , donde decía: “Le toca al ministro de Hacienda después de esta decisión que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.

Este trino lo publicó el presidente, Gustavo Petro, luego de conocerse que en la Corte Constitucional se cayó la norma con la que el Gobierno pretendía recaudar más de cuatro billones de pesos, por la norma dentro de la reforma tributaria que prohibía la deducción de regalías.

La vicefiscal Martha Mancera, desde Cartagena dijo que no defender la institucionalidad, le puede resultar muy caro al país. “Eliminar la Procuraduría General de la Nación, desprestigiar a la Fiscalía General de la Nación y hoy, disminuirle los recursos a la Rama Judicial, no permite y no es el camino para el desmantelamiento de organizaciones criminales, para combatir la corrupción, ni para conseguir la paz. No es el camino adecuado”.

Para la vicefiscal, no tener Procuraduría , y tener una Fiscalía con una imagen que pretende macarla como deshonesta y bajarle los recursos a la rama, son situaciones de las que vamos a aumentar la corrupción en Colombia, porque la aplicación de la ley no se va a hacer en la debida forma, y fue enfática en que eso es muy peligroso para nosotros que tenemos una historia de un Estado Social de Derecho y con una Constitución fuerte.

