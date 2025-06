Acore da parte de tranquilidad sobre pago de sueldos a exmilitares por traslado de recursos

En entrevista con Blu Radio, el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Acore, el general Guillermo León, se pronunció sobre el retiro de $30.000 millones de pesos del presupuesto de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por parte del Gobierno nacional. El general aclaró que este recorte no afecta el pago de sueldos de retiro.

“La información que tenemos producto de la reunión que se tuvo con el director de la Caja de Sueldos de Retiro es que ese traslado que se está efectuando no afecta los pagos de los sueldos de retiro ni las mesadas correspondientes ni el retroactivo. Esto obedece a una proyección que se había hecho para pagar sueldos de retiro en personas que se suponía que iban a retirarse del servicio, pero al no cumplirse esta proyección, son recursos que no estaban comprometidos. Por lo tanto, ese traslado no va a afectar a los compromisos que ya hay”, afirmó el general León.

Además, señaló que los recursos retirados no estaban siendo utilizados activamente, por lo que pasarán a otra entidad que los requiera en este momento. Reiteró que los pagos a los retirados no se verán afectados.

Fuerzas Militares Foto: AFP

“No hay afectación y, de hecho, este mes nos pagaron normalmente nuestra mesa en el mes anterior, en mayo, y para este mes, pues vendrán los compromisos que tienen, pero hasta ahora no hay ningún anuncio ni ninguna afectación que vaya a demorar el pago respectivo”.

Finalmente, el presidente de Acore aseguró que la institución está preparada para pagar el retroactivo correspondiente, y solo está a la espera de que el Gobierno nacionalfirme el Decreto que autoriza dicho desembolso.