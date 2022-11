Actores armados no son los llamados a dar lecciones de reconciliación: Iglesia

Durante la conmemoración de los 15 años de la masacre de Bojayá en el antiguo Bellavista, Esterlín Londoño Palacios, vicario general de la Diócesis de Quibdó, dijo que el Estado de bienestar no existe en el Chocó.



Afirmó que los actores del conflicto no son los indicados para hablarles a las víctimas de reconciliación porque son los que más se han lucrado de la guerra.



“Los actores del conflicto se han beneficiado de la guerra, que se han enriquecido con el conflicto no son lo más llamados a dar lecciones de reconciliación”, explicó.

Insistió que el proceso de reconciliación debe ser construido por las propias víctimas.





Sobre la reparación de las víctimas, la Iglesia Católica dice que no están inscritas en el registro único de víctimas.



“En el Chocó no se puede hablar de postconflicto. El Estado social de derecho no se está garantizando. Para el Estado colombiano el pacífico existe para el saqueo de los recursos”, sostuvo el vicario de Quibdó.



Finalmente, afirmó que el Estado colombiano se fija en ese departamento para la política extractivita.