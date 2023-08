Advertencia de Petro a su gabinete: el que no mejore ejecución en un mes se va

El presidente Gustavo Petro lideró un consejo económico en la noche de este lunes en la casa de Nariño y según han confirmado fuentes de Palacio, le hizo un llamado de atención a su gabinete por la baja ejecución y les dio un mes para presentar resultados.

Según las fuentes de Palacio, el presidente Gustavo Petro les advirtió a sus altos funcionarios que el que no mejore la ejecución en un mes, se va del gabinete.

Y es que, según una gráfica de la dirección general de presupuesto, con corte al 31 de julio, los ministros tenían guardados, sin ejecutar, casi 30 billones de pesos que ni siquiera se han comprometido.



El primero en reaccionar al regaño del presidente Petro fue el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien reconoció que los ministros son "fusibles" y que los que no cumplan se tienen que ir.

“El buen Arriero Arrea, le corresponde al señor presidente a nosotros exigirnos, por supuesto, y si de pronto no estamos al tono de él, pues muy seguramente, algunos no estaremos, pero esperamos poder estar al tono del señor presidente que nos pide, nos exige por Colombia”, dijo el ministro de Salud.

“Estamos trabajando y sirviéndole a Colombia entero, entonces nos corresponde a todos nosotros trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, como lo ha solicitado el señor presidente de la República y en eso estamos, el que no lo pueda hacer, pues tiene que irse y si no podemos, para eso estamos, nosotros somos fusibles, si no estamos funcionando, se saca ese fusible y entra otro”, aseguró el ministro Jaramillo.

