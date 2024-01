Agmeth Escaf arremete contra mindeporte: “Le quedó grande; Juegos Panamericanos no son de los Char”

El representante Agmeth Escaf expresó fuertes críticas hacia el Ministerio del Deporte y la gestión de las ministras encargadas en relación con los Juegos Panamericanos. Escaf no dudó en señalar la falta de responsabilidad y objetividad en el proceso, destacando la ausencia de un respaldo documental que comprometa financieramente la realización de este importante evento deportivo.

“La falla principal radica en la falta de aseguramiento adecuado. Se necesitaba más que la simple afirmación de la ministra de haber superado la etapa de decidir si los juegos se realizarían o no. La ausencia de un respaldo documental para garantizar los fondos necesarios, especialmente antes del plazo del 30 de enero, es la falla crucial que nos tiene en esta situación”, señaló Escaf en Mañanas Blu.

El representante no escatimó críticas hacia la gestión del Ministerio del Deporte, indicando que las ministras encargadas han tenido dificultades para asegurar adecuadamente los Juegos Panamericanos. Además, consideró que la ministra actual, Astrid Rodríguez, no estuvo a la altura de las circunstancias.

“A la ministra le quedó grande asegurar los Juegos Panamericanos. Asegurarlos no era solamente decir he superado la etapa en la que si se hacían o no se hacían. (…) La molestia muy grande frente a la administración de la ministra frente a lo que era asegurar los Juegos Panamericanos y hoy, entonces, estamos en la boca de todo el mundo a nivel deportivo, que nos quedan grandes hacer este tipo de procesos”, criticó Escaf.

Publicidad

El representante también destacó que poner tintes políticos a este tipo de situaciones afecta considerablemente, pues los Juegos Panamericanos benefician a toda la región Caribe y generan inversiones y desarrollo.

“¿Para qué darle esa plata de esos juegos a los Char? Perdón, es que los juegos no son de los Char. El Departamento del Atlántico, del departamento del Magdalena, Bolívar y Sucre son autónomos con las capacidades para poder desarrollar este tipo de gestas deportivas y además traen beneficios a la región”, afirmó.

A las críticas se sumó el presidente del Partido Conservador, senador Efraín Cepeda, que calificó lo sucedido como una “vergüenza internacional”. Además, insistió en que faltó voluntad del Gobierno nacional.

Publicidad

“Realmente no hay otra palabra para tildar lo sucedido, sino vergüenza internacional, la vergüenza internacional por lo que está pasando Colombia por incumplir pagos. Un país que por décadas no se ha distinguido por cumplir estrictamente sus compromisos. (…) La plata está en los bancos porque muchos de los ministros no ejecutan, entre ellos el Ministerio de Deporte”, afirmó Cepeda.