Al menos 317.000 niños no reciben el PAE: preocupante panorama a mitad del año escolar de 2023

Terminado el primer semestre educativo de 2023, el Ministerio de Educación dio a conocer el informe de Operación del Programa de Alimentación Escolar que da cuenta que de los 1.103 municipios del país en los que se ejecuta el PAE , en las áreas rurales o urbanas de 65 territorios persiste la no entrega del complemento alimentario debido a suspensiones en los contratos del programa de alimentación.

Esto está afectando a 317.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estos menores están en 27 municipios no certificados en educación de Córdoba, 28 de Magdalena, 8 municipios de Cauca y de manera parcial el municipio de Manaure en el departamento de La Guajira.

Además, este informe también alerta que la cifra de estudiantes afectados que no reciben el PAE puede aumentar en cerca de 148.000, teniendo en cuenta que cinco Entidades Territoriales Certificadas (ETC) tienen riesgo de no contar con operación del programa por la suspensión de contratos que podrían presentarse en el segundo semestre, una vez se retorne del receso de mitad de año.

“Hoy reiteramos nuestro llamado a todas las Entidades Territoriales Certificadas en Educación que ejecutan el PAE para que redoblen esfuerzos que garanticen la continuidad del programa. Si bien en el inicio del calendario 2023 se logró que la mayoría de las ETC iniciaran operación (81 de 97) en los tiempos establecidos, el reto conjunto debe ser el de garantizar que el PAE se preste durante todo el calendario, es decir, que continúen nuestros estudiantes recibiendo su complemento alimentario cuando regresen del receso estudiantil”, indicó Juan David Vélez, subdirector de la Unidad de Alimentos para Aprender.

Publicidad

¿Por qué no ha llegado el PAE?

El Ministerio de Educación entregó los detalles de lo que pasa en cada caso.

En la Entidad Territorial Certificada de Cauca lo que ocurrió es que la Gobernación modificó los contratos y el programa solo estaba garantizado hasta mediados de julio. Así, en los municipios de Almaguer, La Sierra, La Vega, Piamonte, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa y Timbío se están viendo afectados 11.356 estudiantes. La ETC explicó que adelantará un nuevo proceso de licitación que se financiará con recursos de regalías y que espera adjudicarlo en el mes de julio.

Publicidad

En el caso de Córdoba, en tres municipios no certificados en educación del departamento no opera actualmente el PAE: Cotorra, Momil y Purísima. En los 24 municipios no certificados restantes se opera de manera parcial, principalmente en el área urbana, lo que afecta a 158.939 estudiantes que no cuentan con el PAE. La respuesta de la entidad territorial es que está tramitando recursos del Sistema General de Regalías y, de manera paralela, solicitó apoyo de la Nación para obtener recursos adicionales.

En La Guajira la atención está puesta en los 1.206 menores de Manaure que no reciben el programa. Allí, a través de dos contratos, uno de ellos que cuenta con la póliza requerida y que está pendiente de aprobación por parte de la Gobernación, y el segundo en trámite contractual. Actualmente, la ETC (departamento) está atendiendo a 79.122 estudiantes.

En Magdalena se suspendió la operación el 21 de marzo de 2023, desde ese momento 99.750 estudiantes no están recibiendo alimentos por parte del PAE. Allí se adelanta un proceso de licitación pública que se encuentra en etapa de evaluación de propuestas. De acuerdo con lo informado por la entidad, la próxima semana estarían publicando los resultados de la evaluación definitiva.

En Girón se suspendió el servicio el 2 de mayo y se adelantó un proceso de contratación a través de la bolsa mercantil, fue adjudicado el 29 de mayo y proyectan reactivar la atención el 4 de julio de 2023, momento en el que se reinicia el calendario académico luego del receso escolar de mitad de año.

Publicidad

Además, hay unos territorios identificados que pueden tener posible suspensión del PAE. Estos son:



Caquetá, donde la gobernación realizó adición al contrato actual para garantizar la atención del programa hasta el 14 de junio del 2023, momento en el que inicia el receso escolar de mitad de año, pero se reportó que no se tiene los recursos para dar continuidad del programa durante el segundo semestre del 2023.

donde la gobernación realizó adición al contrato actual para garantizar la atención del programa hasta el 14 de junio del 2023, momento en el que inicia el receso escolar de mitad de año, pero se reportó que no se tiene los recursos para dar continuidad del programa durante el segundo semestre del 2023. En Chocó la gobernación está revisando la opción de operar hasta julio y se encuentra tramitando recursos a través del proyecto de regalías para continuar la operación del programa durante el segundo semestre.

la gobernación está revisando la opción de operar hasta julio y se encuentra tramitando recursos a través del proyecto de regalías para continuar la operación del programa durante el segundo semestre. En La Guajira solo hasta el 23 de junio se ejecuta el PAE a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA). La gobernación debe adelantar los procedimientos internos para la incorporación de recursos en el presupuesto para la financiación del convenio y gestionar su continuidad con el PMA.

solo hasta el 23 de junio se ejecuta el PAE a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA). La gobernación debe adelantar los procedimientos internos para la incorporación de recursos en el presupuesto para la financiación del convenio y gestionar su continuidad con el PMA. En Pitalito, según la alcaldía, la atención va hasta el 16 de junio, cuando inicia el receso escolar e informan que no cuentan con suficientes recursos para la operación del programa hasta la finalización del calendario académico.

según la alcaldía, la atención va hasta el 16 de junio, cuando inicia el receso escolar e informan que no cuentan con suficientes recursos para la operación del programa hasta la finalización del calendario académico. En Villavicencio la alcaldía aseguró que solo puede garantizar el programa hasta el próximo 2 de agosto y no cuenta con recursos para adelantar un nuevo proceso de contratación. En esa ciudad se identificaron falencias en los procesos de planeación, por ejemplo, que la Entidad Territorial aumentó la cobertura pasando de 35.000 estudiantes a 57.000 en el 2021, al parecer, sin tener garantizados el total de los recursos para sostener en el tiempo este incremento.

Le puede interesar: