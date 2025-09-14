Alcalde de Arauca responsabiliza al ELN por asesinato de su jefe de seguridad

El alcalde del municipio de Arauca, Juan Qüenza, se refirió al asesinato de su jefe de seguridad, el subintendente Jorge Tapias. El mandatario rechazó la celebración que hace el frente Domingo Lain por sus 45 años, en el que cometen un hecho delictivo como muestra de su poder.

“La noche anterior dos sujetos desconocidos, llegaron al lugar donde departía y lo acribillaron de una manera vil. Quiero hacer un llamado a los grupos armados al margen de la ley, especialmente al Ejército de Liberación Nacional, a su frente Domingo Lain. De esta manera no había que conmemorar esta fecha que para ustedes es importante, pero para nosotros como Araucanos causa luto y dolor”, indicó el mandatario.

Qüenza expresó su solidaridad con la familia de su escolta y anunció un consejo de seguridad que él encabeza en este momento. Asimismo, prometió judicializar a los culpables del hecho presentado en la noche de este sábado, 13 de septiembre.

El crimen ocurrió en un establecimiento nocturno del sector El Remolino, municipio capital, cuando, de acuerdo a las primeras versiones, fue atacado por un sicario.

Tapias, quien era subintendente de la Policía Nacional, tenía año y medio en el equipo de seguridad del mandatario, quien es caracterizado por sus discursos directos sobre diversos temas locales.