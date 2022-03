Alcalde de Soacha compara puente de cristal en el Salto del Tequendama con la Torre Eiffel de París

El alcalde de Soacha , Juan Carlos Saldarriaga, defendió el proyecto que busca construir un puente de cristal sobre el Salto del Tequendama. El mandatario contó detalles de la construcción de la obra, que tiene como objetivo hacer realidad un parque temático, que necesita una inversión de aproximadamente 90.000 millones de pesos, suma que podría pagarse en dos años según sus cuentas.

“Esto hace parte de un gran proyecto que se llama el Gran Parque del Salto del Tequendama que son 300 hectáreas”, sostuvo el mandatario cundinamarqués, quien aseguró que la entrada a la atracción costaría entre 20 y 40 dólares.

“¿Qué sería París sin la Torre Eiffel?, ¿o qué Cartagena sin las murallas? Sí, tenemos muchos problemas y los estamos resolviendo. La riqueza en Dubai fue porque hace 10 años se pusieron a pensar cómo acabar la pobreza, lo hicieron incentivando el turismo. Necesitamos que llegue la gente que tiene plata a la ciudad”, agregó Saldarriaga al ser cuestionado sobre si no es mejor usar los recursos para atender problemas más urgentes en el municipio.

De acuerdo con el mandatario, el proyecto impulsará la descontaminación del río Bogotá.

“Hay días en que uno no percibe para nada, absolutamente, el olor. Hay que trabajar por recupera la majestuosidad del río Bogotá. Por eso tiene que ser no solo un proyecto turístico, sino que presione la construcción de la PTAR Canoas y la descontaminación del afluente”, sostuvo Saldarriaga.

Escuche al alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, en su defensa del proyecto de construcción de un puente de cristal en el Salto del Tequendama.