Alcaldes y gobernadores son intimidados por Gobierno, denuncia Óscar Iván Zuluaga

Alcaldes y gobernadores en el país estarían siendo "intimidados" por funcionarios del gobierno nacional para que apoyen el plebiscito. Así lo denunció en Bucaramanga, el dirigente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.



El excandidato presidencial aseguró que el Gobierno Nacional amenaza a los mandatarios locales con dejar de financiar proyectos de vías y saneamiento básico.



“Los alcaldes y gobernadores el Gobierno los tiene acosados, ahorcados. Cuando uno recorre el país y habla con el alcalde y dice ‘mire, es que si yo digo que NO después me niegan recursos para los proyectos’. El Gobierno tiene un mecanismo de presión brutal”, manifestó Zuluaga.



El director del Centro Democrático realizó varias reuniones privadas con ganaderos e industriales en Bucaramanga promoviendo el NO en el Plebiscito por la Paz.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El máximo comandante de las Farc Timoleón Jiménez alias Timochenko, instaló la décima cumbre de la guerrilla con un discurso en el que dijo que la prioridad del encuentro será el tránsito del grupo insurgente a convertirse en partido político.



-Las Madres de Soacha, víctimas de los falsos positivos, recibieron un punto de paz instalado por el exministro Lucho Garzón. En un evento en el que se llevó a cabo un acto de perdón y sensibilización, en el que las madres pidieron que Soacha se convierta en un referente de perdón y paz para el país.



-Una persona muerta y otra más herida dejó un accidente ocurrido en Neiva cuando al parecer obreros recibieron una descarga eléctrica durante las labores de retiro de un poste de energía eléctrica, sin las debidas medidas de seguridad.



-Expertos franceses detectaron rastros de explosivos en los restos del avión de Egyptair siniestrado el pasado 19 de mayo en el Mediterráneo, las autoridades no descartan que las causas del accidente haya sido un ataque terrorista.



-Este sábado se reanudará la serie de la Copa Davis entre Colombia y República Dominicana que tiene a nuestra selección en ventaja.



