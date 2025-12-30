En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Alertan por el uso irresponsable de pistolas de hidrogel en Colombia: varias personas lesionadas

Alertan por el uso irresponsable de pistolas de hidrogel en Colombia: varias personas lesionadas

Ante el uso cada vez más frecuente de los juguetes de pistola con hidrogel, especialmente en Navidad, se han elevado los casos de personas lesionadas por el uso desmedido de estos artefactos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad