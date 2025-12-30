Alertan por el uso irresponsable de pistolas de hidrogel en Colombia: varias personas lesionadas

Diversos videos difundidos en redes sociales muestran el impacto del uso desmedido de las pistolas de hidrogel en el país. En Colombia, estos artículos se venden como juguetes y su uso es libre; es decir, aún no existe una reglamentación específica sobre su uso, por lo que cualquier persona puede adquirirlos, lo que incrementa el riesgo de sufrir lesiones asociadas a estos elementos.

Hasta el momento, se desconoce la cifra exacta de los lesionados por el uso de estas pistolas y varias personas han denunciado el uso, principalmente, en menores de edad. En los registros audiovisuales que circulan en redes sociales se observa a niños, adolescentes y adultos utilizándolas en espacios públicos como calles, parques y zonas comerciales, sin medidas de protección ni supervisión adecuada.

Aunque las pistolas de hidrogel disparan pequeñas esferas blandas y biodegradables, su uso irresponsable puede generar afectaciones físicas, especialmente lesiones en los ojos, el rostro y la piel.



Crecen las denuncias por el uso desmedido de pistolas con hidrogel

En zona rural del municipio de Tenjo, en Cundinamarca, un hombre sufrió graves afectaciones en su ojo izquierdo tras recibir el impacto, a corta distancia, de una bola de hidrogel disparada por una de estas pistolas.

Según relató el denunciante —quien solicitó mantener su identidad en el anonimato— a Blu Radio, se encontraba compartiendo una actividad recreativa con varias personas, quienes —según afirmó— estaban manipulando estos dispositivos de manera responsable. Instantes posteriores, uno de sus conocidos accionó la pistola de forma inesperada a menos de dos metros de distancia, apuntándole directamente al rostro.



El proyectil impactó en uno de sus ojos, lo que le provocó una pérdida parcial de la visión durante un periodo prolongado. Aunque con el paso de los días su condición presentó una leve mejoría, el afectado asegura que aún enfrenta dificultades para desempeñar sus labores cotidianas.

Además, denunció la aparición de fuertes dolores de cabeza que se manifestaron semanas después del incidente, los cuales atribuye directamente a la lesión sufrida. Este caso se expone como un ejemplo de los riesgos asociados al uso inadecuado de este tipo de juguetes, especialmente cuando no se respetan medidas básicas de seguridad.

No obstante, este no es el único caso registrado. Diversas denuncias en redes sociales donde denuncian personas afectadas por el uso irresponsable de estos artículos. Recientemente, se conoció el caso de un menor de seis años que estuvo a punto de perder uno de sus ojos tras ser víctima de un ataque con una bolita de hidrogel.

Luego de ser llevado al servicio de urgencias, los especialistas confirmaron lesiones severas en uno de sus ojos y, por la gravedad de las heridas, su pronóstico se mantiene reservado.

Luego de ser llevado al servicio de urgencias, los especialistas confirmaron lesiones severas en uno de sus ojos y, por la gravedad de las heridas, su pronóstico se mantiene reservado.



Denuncian falta de regulación para el uso de pistolas de hidrogel

La utilización de estas pistolas en lugares concurridos puede provocar situaciones de riesgo, como sobresaltos, discusiones entre ciudadanos o accidentes de tránsito, especialmente cuando son accionadas desde vehículos en movimiento o en vías públicas.

Aunque no existe una prohibición nacional sobre la venta o el uso de estos juguetes, distintas administraciones locales y ciudadanos han hecho llamados a la prudencia y al uso responsable, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Además, la ausencia de una regulación clara ha impedido que se pueda hacer un uso responsable de estos artículos y aumenta el riesgo, especialmente, para menores de edad, según las múltiples denuncias.