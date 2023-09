"Algo pasa con mi hermano": presidente Petro dice que jamás ha sido diagnosticado con asperger

En una entrevista con el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, dijo que, tanto él como el primer mandatario, habían sido diagnosticados con el síndrome de Asperger.

"Cuando éramos jóvenes, éramos personas muy divertidas. Cuando empezó la adolescencia, hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome de autismo, el asperger", dijo Juan Fernando Petro en la entrevista emitida el domingo 3 de septiembre.

Horas más tarde, Juan Fernando Petro concedió una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, en la que dijo que sus declaraciones fueron "descontextualizadas". Afirmó que, al editar la entrevista, se habían centrado en fragmentos seleccionados que no representaban adecuadamente el contexto completo de la conversación.

“Yo conté eso en términos de lo que a mí me sucedía. El psicólogo extendió y dijo, su hermano debe tener el mismo comportamiento, porque son parecidos. Pero la cuestión era sobre mí. Ahora, claro, eso me trae ahora un problema, porque yo dije cosas que ahora son públicamente conocidas y que afectan a otra persona que no me dio la autorización para plantearlas y decirlas”, señaló Juan Fernando Petro.

Después de esas declaraciones, se pronunció el presidente Gustavo Petro señalando que: “Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano”.

“Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica”, dijo el presidente Petro.

