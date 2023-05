“Allá en África donde me paraba querían mis productos”: empresaria Nohemy Arboleda

En su paso por África la vicepresidenta Francia Márquez logró firmar un total de 17 instrumentos de cooperación, ocho en Sudáfrica, siete en Kenia y dos en Etiopía.

Su visita estuvo rodeada de críticas por la gran comitiva que la acompañó, entre quienes estaban congresistas, delegados de siete cámaras de comercio, cinco líderes sociales y étnicos y nueve empresarios.

Una de ellas es Nohemy Arboleda, amiga de la vicepresidenta, empresaria de cosméticos y quien, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, contó detalles de la visita y aclaró las especulaciones que surgieron en torno a su visita junto a la vicepresidenta.

La empresaria confirmó que hizo parte de la comitiva como parte de la muestra de empresarios y de productos que tiene Colombia para el mundo. En ese sentido destacó que es un sector que se ha visto duramente afectado por distintos factores, como la pandemia, y este viaje abre las puertas a su mercado.

“A nosotros nos toca crear empresas y luchándola full”, dijo. Asimismo, aseguró que sus productos tuvieron gran acogida en ese continente, “yo allá en África, donde me paraba querían mis productos, todos se me acercaban y querían mi producto, entonces el viaje no fue en vano”, hijo.

Sobre su amistad con la vicepresidenta, dijo que se conocen hace al menos ocho años, eso por cuenta de sus productos cosméticos y los cuales son usados por Francia Márquez.

Escuche aquí la entrevista: