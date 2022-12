Álvaro Uribe se retracta de llamar "violador de niños" a Daniel Samper

Publicidad

El expresidente y senador Álvaro Uribe se pronunció sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que le exigía retractase sobre las declaraciones contra Daniel Samper en las que lo tildó de “violador de niños”

“A pesar de mi desacuerdo y por el respeto que debo a la administración de justicia acato el fallo del Tribunal de Bogotá. En consecuencia, como me exige la justicia, corrijo que no es violador de niños. Nunca quise acusarlo de violación física o sexual de niños. En cuanto a la pornografía infantil, mi juicio de valor es rechazado por el Tribunal en providencia que prevalece sobre mi opinión, providencia que acato, por ende, tengo que aceptar que jurídicamente, según criterio de autoridad, no se ha configurado pornografía infantil”, dijo.

Publicidad

Uribe agregó: “Constitucionalmente, artículo 44, ningún derecho está por encima de la obligación de respetar a los niños. Tan grave es el maltrato físico, la violación sexual, el abuso sicológico o la humillación”.

Publicidad

El senador, además, dijo que “la referencia en sátira a una niña recién nacida, al asociar su nombre a una droga ilícita, no es asunto de poca monta. Hay derechos que son inseparables del ser humano, por ende, su vulneración equivale a violar a la persona titular, especialmente cuando el afectado es un niño”.

“La publicación impune de fotos de menores desnudos estimula el relajamiento en el respeto a sus derechos, ya con el antecedente grave de haber dejado sin adecuada sanción el secuestro de centenares de niños por Farc. Muchos todavía no han regresado”, manifestó.

Publicidad

Sobre esas publicaciones, Uribe agregó: “Las menciones denigrantes, en epítetos, por parte del director de la revista, a quienes trabajaron como modelos, es una ofensa agravada al respeto que la sociedad le debe a la mujer. ¡En qué queda la consideración de la familia al permitir el irrespeto al niño y a la mujer a partir de sutilezas y acomodos en la interpretación de la ley!”.

Publicidad

Álvaro Uribe criticó al columnista Samper. “Son inaceptables las burlas, que abundan en las columnas, sobre los defectos físicos de las personas. En una ocasión escribió ‘no sabía cómo el médico hizo para saber cuál de las dos masas grumosas era el tapón mucoso y cuál el bebé y que por ello es posible que los médicos hayan desechado al bebé y hubieran dejado con nosotros al tapón’. En otra oportunidad dijo de una mujer por su estatura y discapacidad física que ‘se parecía a una de las Meninas de Velásquez concretamente la de al lado del perro’”.

También indicó que “hay escritos que afectan a una región al extender a sus habitantes los delitos que a mí me señala. Que de mi persona digan lo que quieran pero que respeten a Antioquia como he respetado y tratado con cariño a todas las regiones colombianas y a sus ciudadanos”.

Publicidad

Le podría interesar: Tribunal ordena a Uribe retractarse de declaraciones contra Daniel Samper

Publicidad

Puntualizó que sus referencias “han sido dirigidas no a un célebre humorista sino a un político enrabiado, que ha dedicado parte importante de sus escritos a difamar a mi familia y a mi persona, tema que dejo aparte, no obstante que para muchos carecemos de los derechos que protegen a los demás ciudadanos. Este caso es diferente a las conciliaciones a las cuales me allané con Hollman Morris y un grupo de Madres de Soacha”.

“Concilié con un grupo de Madres de Soacha. Lo que escribí, nunca para afectar víctimas, repitió lo que dije como Presidente después de escuchar a otras de ellas. Concilié porque comprendí su dolor, el mismo que recorrió a mi abuela, a mi madre y a muchas más”, explicó.

Publicidad

“En el caso de la tutela que acato estoy en el otro lado de quien no ha ahorrado afrenta para maltratar a muchos colombianos”, señaló.

Publicidad

Uribe puntualizó su intervención diciendo que “el respeto a la justicia no excluye manifestar discrepancias por razones que están en la conciencia”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente.

Publicidad

- Ortega será sustituida temporalmente por el Defensor del pueblo chavista, Tarek William Saab, anunció la Constituyente en su primera sesión, tras ser instalada el viernes.

- Mercosur aplicó la "cláusula democrática" y suspendió indefinidamente a Venezuela del bloque.

Publicidad

- El expresidente Andrés Pastrana celebró que Mercosur haya suspendido a Venezuela por la violación del orden democrático.

Publicidad

- En Bucaramanga sigue en aumento el número de venezolanos que llegan en busca de nuevas oportunidades. Según reveló la Alcaldía en las últimas semanas están llegando en camiones luego de cruzar la frontera con Cúcuta.

- Un grupo de venezolanos radicados en Cúcuta orienta a sus compatriotas para que puedan obtener permisos especiales a través de Migración Colombia.

Publicidad

- Por su parte el expresidente Álvaro Uribe denunció desde un foro de su partido en Barranquilla, que el domingo, el ELN torturó a jóvenes en municipios de Norte de Santander para obligarlos a votar a favor de la constituyente que promovió el Gobierno de Nicolás Maduro.

Publicidad

- En Remedios y Segovia no hay alimentos para más de 90 mil personas. Por paro minero permanece el comercio cerrado y los mineros insisten en intervención del Gobierno Nacional.

- En julio de 2017 la variación mensual de la inflación fue de -0,05%, la del año corrido fue 3,30% y la de doce meses fue 3,40%. El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas destacó el resultado alcanzado hasta el momento.

Publicidad

- Luego de un enfrentamiento entre pandillas en un barrio del oriente de Cali, la Policía hizo una redada y se llevó varios menores de edad para la estación.

Publicidad

- Investigan a un Policía por el asesinato de un menor de 15 años en medio de una riña en el norte de Medellín.

- La Corte Constitucional ordenó a todos los centros médicos del país la realización de procedimiento de eutanasia, sin trabas ni dilaciones.

Publicidad

- Luego de la denuncia hecha por un ciudadano de Villamaría, Caldas, sobre la agresión física de la que fue víctima por parte de una concejala liberal del municipio, la edil dijo que ella lo hizo porque fue provocada y ofreció disculpas públicas por su actuación violenta.

Publicidad

- Las autoridades investigan la extraña muerte de un bebé de siete meses en un hogar infantil del sur de Bogotá.

- Por un nuevo escándalo de corrupción en el departamento del Meta fueron capturadas seis personas señaladas de incurrir en un presunto desfalco de más de 15 mil millones de pesos al sector salud.

Publicidad

- El alcalde del Guamo, Tolima, Jorge Enrique Medallo, recibió amenazas hace tres meses a través de panfletos, el mandatario expresó que espera que el ataque contra sus funcionarios no esté relacionado con estas amenazas que exigían su renuncia.

Publicidad

- Las autoridades en Neiva se encuentran en alerta debido al aumento de incendios forestales en diferentes zonas de la capital del Huila, donde se han visto afectados cultivos, zona boscosa y vegetación.

Catherine Ibarguen clasificó a la final del Salto Triple en el Mundial de Atletismo en Londres, y Neymar ya celebró los primeros goles del PSG desde la tribuna.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.