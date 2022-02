Amenazan a ingeniero que entregó videos en sede de Aida Merlano y que salpicarían a Alex Char

BLU Radio conoció la denuncia que radicó este miércoles en la Fiscalía Edwin Rafael Martínez, quien asegura que estarían fraguando un plan para asesinarlo. Martínez es un ingeniero que, al parecer, fue quien entregó los videos de las cámaras de seguridad de ‘la casa blanca’, la sede de campaña de la excongresista Aida Merlano quien denunció que miembros de la Policía manipularon pruebas del lugar para incriminarla.

Según su relato, este miércoles a las 11:35 de la mañana recibió una llamada en la cual le advertían de un plan para atentar contra su vida.

Publicidad

“Recibí una llamada del número telefónico 324XXXX, y me habló una mujer que me dijo que ella me conocía y que el día de ayer, 8 de febrero de 2022, en el Barrio Rubí de Soledad en horas de la noche, se reunieron varias personas y concertaron atentar contra mi vida (…) De acuerdo con la persona que me llamó, ese grupo de personas habían decidido quitarme la vida porque en su parecer, ellos creen que el suscrito es quien le está entregando los videos e imágenes que la exparlamentaria Aida Merlano Rebolledo está suministrando a la Corte Suprema de Justicia en la denuncia que está realizando. Que esas personas saben dónde ubicarme”, dice el documento.

Publicidad



Finalmente, dice el documento, Martínez teme por su vida y la de su familia por lo que solicitó a la Fiscalía que investigue los hechos, encuentre a los responsables y le brinde la protección necesaria para garantizar su derecho a la vida e integridad.

Sobre el tema, el abogado de Merlano, Miguel Ángel del Río, dijo que la intención de asesinar a Martínez y a otros testigos viene de las “mafias electorales” pues la supuesta intención es que no declaren contra los miembros de la Policía que habrían manipulado pruebas.

Publicidad

“En esa reunión de bandas sicariales se estableció el asesinato de Edwin Martínez y de otros testigos que hacen parte del cumulo de testigos que está solicitando esta defensa para la Fiscalía. Para nosotros es altamente grave lo que está ocurriendo porque a través de esos testimonios es que se pueden fundamentar las declaraciones de la señora Aida Merlano. Vamos a llegar hasta el final para establecer que aquí no solamente existen las mafias electorales, sino que ellas están presionando a los testigos para que no puedan declarar contra miembros de la Policía Nacional que presuntamente manipularon evidencia probatoria ese 11 de marzo del 2018”, dijo del Río.