Andi pide mesura ante idea de imponer aranceles: “No parece estratégicamente correcto”

En medio del aumento de la tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia, luego de que el presidente Donald Trump calificara a Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico” y anunciara la suspensión de la cooperación económica y en materia de defensa, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) publicó un comunicado en el que hace un llamado urgente a la prudencia y al restablecimiento del diálogo diplomático entre ambos países.

Bruce Mac Master, presidente del gremio empresarial, fue enfático al señalar que las relaciones exteriores de Colombia, especialmente con Estados Unidos —su aliado histórico por más de 200 años—, deben manejarse con seriedad, rigor y exclusivamente por los canales diplomáticos establecidos. Subraya que este tipo de crisis no puede tratarse a través de redes sociales o declaraciones incendiarias que solo agravan el conflicto.

“Las relaciones de Colombia con otros países, muy especialmente con Estados Unidos, deben tratarse con seriedad, con rigor y a través de los canales diplomáticos”, afirmó Mac Master.

La Andi advirtió que el manejo improvisado de la diplomacia a través de redes sociales no puede convertirse en el estándar de la política exterior colombiana, recalcando que el Ministerio de Relaciones Exteriores y los mecanismos diplomáticos existen precisamente para enfrentar situaciones de alta complejidad internacional.



“Es un llamado a la responsabilidad. Las relaciones internacionales son uno de los principales retos y responsabilidades que tienen los distintos gobiernos”, añadió el presidente del gremio empresarial.



Los nuevos aranceles

Pero otro elemento hizo aumentar la tensión. El senador republicano Lindsey Graham afirmó haber conversado con Trump y aseguró que el presidente anunciará la imposición de aranceles contra Colombia como castigo por supuestos vínculos del gobierno Petro con el narcotráfico.

“El presidente Trump… me informó que va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo… Anunciará importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana”, dijo Graham, quien aplaudió el enfoque “duro” del jefe de Estado norteamericano.

Y ese comentario fue confirmado por Trump. La confirmación la hizo a bordo del avión Air Force One.

Frente a esa amenaza económica directa, Bruce Mac Master reaccionó públicamente, apelando nuevamente a la diplomacia y rechazando cualquier represalia comercial que afecte directamente al país y a su población trabajadora, más allá de quien gobierne.

“Senador Lindsey Graham, Colombia ha realizado esfuerzos importantes durante muchos años para combatir el narcotráfico. La idea de atacar económicamente al país no parece estratégicamente correcta”, afirmó Mac Master en su respuesta.

También advirtió que un deterioro en el comercio bilateral tendría consecuencias directas sobre la economía real colombiana, en especial sobre el empleo y las condiciones de vida de miles de ciudadanos. “Si se reduce el flujo de comercio internacional entre ambos países, el único efecto significativo será un impacto significativo en la economía real y, por lo tanto, también en la clase trabajadora y el empleo en nuestro país”.

La Andi también sumó su llamado al Gobierno nacional para retomar de inmediato un ejercicio diplomático “serio, maduro y sereno”, con el fin de encauzar adecuadamente las relaciones bilaterales y evitar que una crisis política derive en un conflicto económico de grandes proporciones.