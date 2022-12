Andrade debe renunciar inmediatamente a la ANI: senador Robledo

El senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático) manifestó que la imputación de cargos que hará la Fiscalía al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, es una decisión importante, pero que no lo sorprende.

Recordó que en abril pasado él mismo demandó penalmente a Andrade ante la Fiscalía por interés indebido en la celebración de contratos, pues a su juicio hay muchos hechos alrededor del caso Odebrecht que lo relacionan negativamente.

Publicidad

"A mí no me sorprende la imputación de cargos al doctor Andrade, en la medida en la que él era nada menos que el director de la ANI que fue el que adjudicó la vía Ocaña-Gamarra. Debe renunciar inmediatamente a su cargo, es inaceptable que se quede si quiere un minuto más en su cargo, cosa que no quiere decir que renuncie a su presunción de inocencia", dijo.



El congresista y candidato presidencial señaló que los funcionarios, en casos tan graves como estos, deben defenderse por fuera de las entidades, para evitar que usen su cargo o su poder para defenderse y se defiendan como cualquier ciudadano.



Finalmente, Robledo hizo un llamado a que se conozca en representación política de qué partido está Andrade en la ANI, pues además de las responsabilidades penales, legales y administrativas, se deben establecer responsabilidades políticas.



"No puede ser que cuando los nombran y van subiendo todo el mundo sabe de qué partido son, todo el mundo los felicita, pero cuando suceden estas cosas, entonces no responden de ninguna manera", concluyó.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.