Angélica Lozano por aumento de transferencias a regiones: "Problema no es de destinación"

Con un comunicado, el Ministerio de Hacienda anunció que el acto con el que se modifica el Sistema General de Participación, irá de la mano con el proyecto de competencias que permitirá transferir funciones y que garantice la sostenibilidad fiscal en las regiones.

¿Significa esto entonces que el ministro de hacienda Ricardo Bonilla decidió apoyar la Ley de Transferencias del ministro Juan Fernando Cristo?

En diálogo con Mañanas Blu, la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, habló sobre el proyecto y sus implicaciones. Aseguró que se trata de "un proyecto e iniciativa de congresistas, no del Gobierno , es de congresistas y de Cristo cuando no era ministro".

En ese sentido, hizo un llamado y aseguró que la reforma es urgente adelantarla, “Es urgente hacer esta reforma ya, yo no quiero embolatar, quiero que se apruebe. Pero, ¿cuál es la propuesta? La ponencia y los autores dicen, pasemos del 21 al 46 % y yo no dudo que las necesidades territoriales asciendan a eso, el problema no es de destinación; es de ingreso”.

Aclaró que el proyecto está bien enfocado; sin embargo, hay discrepancias en el monto: "es vital corregir para que realmente beneficie a los municipios y departamentos. Necesitamos pasar del 21 % actual al menos al 37 %. La cifra del 46 % es simplemente irreal".

En ese sentido, aseguró que es importante escuchar a los alcaldes y gobernadores, "quienes son conscientes de sus realidades fiscales y administrativas". Sin embargo, la senadora subrayó que el aumento de propuesto requiere una evaluación rigurosa de la capacidad del Estado para financiarlo sin caer en el endeudamiento.

Reiteró que este es un proyecto que afecta a todos, no solo a un gobierno, sino al futuro del país, por lo cual es importante "asegurar que sea viable y sostenible".

