ANSV alerta alza de muertes por siniestros viales; estos son los lugares con más casos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) encendió una nueva alerta frente al incremento de muertes por siniestros viales en el país, una problemática que continúa cobrando vidas y que, según la entidad, muestra un comportamiento preocupante durante el último año. De acuerdo con los análisis preliminares, varios departamentos concentran la mayor cantidad de casos, lo que refleja diferencias regionales en comportamientos de riesgo, infraestructura y control en las vías.

La entidad señaló que el aumento está asociado principalmente a factores como exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol, imprudencias de motociclistas, que siguen siendo las víctimas más frecuentes, y la vulnerabilidad de peatones en zonas urbanas. Aunque no se entregaron cifras definitivas en el más reciente pronunciamiento, la ANSV recordó que el país mantiene un promedio mensual de fallecidos que supera centenares de casos, afectando principalmente a jóvenes y a familias de regiones donde los sistemas de control vial siguen siendo débiles.

En el marco de la conmemoración del día Nacional por las Víctimas de Siniestros Viales, la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aseguró que en lo corrido del 2025, hasta el mes de agosto, y comparado con el 2024, hay un aumento de 94 casos de muertes en siniestros viales. Según el informe, los departamentos de Antioquía, Santander y Cundinamarca es donde más casos se registran. Asegura que al acumular fiestas en diciembre (velitas, novenas, 24-25 y 31) se evidencia aumento en consumo de bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas que generan más riesgos de accidentalidad.

Los departamentos con mayor número de muertes corresponden, en su mayoría, a territorios con alta circulación de motocicletas y carreteras de alto tránsito, donde confluyen fallas en la infraestructura, falta de señalización y comportamientos temerarios. La entidad insistió en que estos territorios requieren intervenciones urgentes y coordinadas entre alcaldías, gobernaciones, autoridades de tránsito y Policía de Carreteras.



Desde la ANSV reiteraron que la seguridad vial “no es un asunto exclusivo del Estado”, sino una responsabilidad compartida en la que cada decisión en la vía puede evitar una tragedia. También recordaron que el país avanza en acciones marcadas por el enfoque de Sistema Seguro, que busca reducir las muertes mediante mejor infraestructura, control efectivo y educación en prevención.