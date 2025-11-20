En vivo
Quince municipios del Cauca en riesgo permanente por la violencia: advierte la Iglesia Católica

Quince municipios del Cauca en riesgo permanente por la violencia: advierte la Iglesia Católica

El arzobispo de Popayán, monseñor Ómar Sánchez, alertó sobre la grave situación de orden público en el Cauca, donde 15 municipios enfrentan ataques, desplazamientos y un aumento del riesgo por minas antipersonal.

