Anuncio de libertad de jóvenes detenidos en protestas sociales genera tormenta política en el país

Durante el diálogo con presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) que se desarrolló en Pasto, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que durante su mandato se respetará el derecho a la manifestación y que los jóvenes que fueron detenidos durante las pasadas protestas del 2021 serán liberados antes del 24 de diciembre.

Lo dicho por el mandatario ya generó reacciones de diferentes sectores políticos. Uno de ellos, del excandidato presidencial Federico 'Fico' Gutiérrez, quien a través de su cuenta de Twitter criticó la decisión del jefe de Estado y la calificó de apoyo a la impunidad.

Publicidad

"Queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. Presidente Petro nombrará como 'gestores de paz' a miembros de Primera Línea que hoy están en la cárcel (no por protestar, sino por generar terror). Les dará libertad", expresó Gutiérrez.

Por su parte, Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, manifestó que una cosa es el derecho a la protesta y a la reunión pacífica, otra cosa es la acción criminal. "Lamentamos la injusticia, la impunidad que desde el Gobierno Nacional quieren promover. Esto deslegitima nuestras instituciones, pero, sobre todo, deja un mal precedente para las futuras generaciones y para Colombia", declaró.

A su turno, Miguel Uribe, compañero de bancada de Ramírez, también se pronunció en sus redes sociales. "Protestar es un derecho. Quien lo haga, debe hacerlo pacíficamente. Por otro lado, integrantes de la 'primera línea' están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura. No por protestar. Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador", señaló el congresista.

Para la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, este nombramiento como gestores de paz no se puede ser para todos los casos, ya que en algunos se presentó excesos por parte de la fuerza pública, pero en otros "hubo de parte de algunos ciudadanos delitos absolutamente graves y vandalismo que no pueden ser perdonados aun en el marco de la protesta social".

Publicidad

"Por eso hay que hacer un llamado al gobierno, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía de tener un absoluto cuidado sobre quienes van a salir de la cárcel; que solamente estaban protestando, que se les violó su derecho y otros que realmente merecen estar allá porque realmente cometieron delitos", agregó.

Desde partidos de gobierno han calificado como un buen gesto el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro, en que los jóvenes que fueron detenidos durante las pasadas protestas del 2021 serán liberados antes del 24 de diciembre, al considerar que beneficia a cientos de jóvenes que están en las cárceles o tienen detención domiciliaria.

Publicidad

“El presidente Gustavo Petro lo ha dicho claramente. El derecho a la protesta social es un derecho democrático y en una sociedad democrática no puede ser ni perseguido”, dijo Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico.

Asimismo, el también congresista Gustavo Bolívar, compañero de colectividad de Cepeda y férreo defensor del presidente, señaló que "paras y guerrilleros, criminales de lesa humanidad, han sido gestores de paz. ¿Por qué no, jóvenes de Primera Línea que salvaron al país de la Reforma Tributaria de (Iván) Duque y (Alberto) Carrasquilla que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década?".

Escuche el podcast: Historias detrás de la historia