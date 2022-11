Apartan de su cargo al mayor del Ejército capturado cuando entregaba dos fusiles sin salvoconductos

Un mayor activo del Ejército, y al parecer integrante de la División Área, fue capturado en Bogotá en el momento en que entregaba dos armas largas a un civil sin contar con los documentos necesarios.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el mayor, que responde al apellido de Calderón, se desplazaba en un carro particular con dos fusiles tipo M4, calibre 5.56 mm, con sus respectivos proveedores. Al momento de la detención, se los estaba pasando a un hombre de apellido García, pero no pudo justificar el origen o respaldo legal de porqué tenía dichas armas.

Publicidad

A través de un comunicado, el Ejército confirmó que el mayor Jaime Andrés Calderón, capturado en Bogotá por cargar dos fusiles sin los documentos legales, fue apartado de su cargo de la División de Aviación de Asalto Aéreo, Davaa, a la que pertenecía.

Cabe recordar que el oficial fue detenido junto con un civil en el barrío París de la capital del país, todo porque cuando estaba en un carro particular, fue sorprendido entregando dos fusiles M4 con sus proveedores y no justificó los motivos para su tenencia y, según el Ejército, dichas armas, no tenían el número de registro.

Mientras el mayor fue imputado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, el Ejército inició una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido.

“Con el fin de dar transparencia y celeridad a los procesos de investigación internos y externos que inicien las autoridades competentes”, argumentó la institución.

Publicidad

Le puede interesar: 'El Camerino'