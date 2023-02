Apenas 80 lotes han sido reportados para construir universidades y colegios que pidió Gustavo Petro

El pasado 22 de junio de 2022, a través de su cuenta de Twitter el recién elegido presidente Gustavo Petro, aún sin posesionarse, le solicitó a los alcaldes y gobernadores alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios en el país.

Le solicito a los alcaldes y gobernadores del pais alistar lotes con titulos saneados para cosntruir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2022

Blu Radio conoció en exclusiva los detalles de esa estrategia que el Gobierno denominó el “Plan Nacional de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria” y cómo avanza con el fin de materializarlo.

Desde junio de 2022, hasta febrero de 2023, el Ministerio de Educación Nacional recibió ofertas de 80 lotes y predios que hacen parte de esta primera base de los ofertados por los diferentes municipios y departamentos. El Ministerio se encuentra revisando las condiciones técnicas de esos predios, para conocer si cuentan con un saneamiento predial, que tengan condiciones jurídicas para poderlos utilizar, además de si es pertinente realizar el proyecto.

Esta iniciativa del presidente Petro, coordinada a través del Ministerio de Educación, contará con los recursos de infraestructura que han sido asignados por la cartera, superando el billón de pesos. Sin embargo, no será el único ya que el proyecto incluye diferentes fuentes como el Sistema General de Regalías, de los OCAD Paz, el Sistema General de Participaciones, de los fondos de los servicios educativos asignados por ley, el Fondo de Adaptación, el Ministerio de Vivienda, los mecanismos cooperación y organismos privados.

Este Plan Nacional de Espacios Educativos tiene diferentes fases, en este momento se encuentra en la evaluación y formulación de las políticas públicas, en la que se debe hacer un cierre del anterior plan de infraestructura, revisar las metas y formular un nuevo plan.

Los programas que tiene activos el Ministerio de Educación, recibidos por el Gobierno Petro, se basan en dos convocatorias que se hicieron a las instituciones del país. Una en 2019, en la que se presentaron más de 4.500 sedes y otra del 2021 en la que se levantó un banco de iniciativas con un total de 14.700 sedes participantes y que se han venido mejorando y adelantando en los gobiernos anteriores.

Sin embargo, las fuentes consultadas por Blu Radio dijeron que algunas iniciativas no estaban siendo financiadas por lo que se busca inyectarles recursos para que prosperen. En estas dos convocatorias, de las 43.729 sedes educativas oficiales a nivel nacional, se postularon más de 17.000 instituciones para hacer mejoramiento, reforzamiento e intervenir sedes.

Todo esto hace parte del insumo que tiene el Ministerio de Educación para la formulación de una política pública que incluya líneas base, indicadores territoriales, poblacionales y necesidades, además de fuentes de financiamiento y mecanismos de ejecución de los recursos. Aunque en este momento el sistema que maneja la bolsa de recursos es el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) lo que plantearía el Gobierno Petro sería desestructurarlo.

La meta del Gobierno es que se descentralice la infraestructura educativa además de regionalizar la educación para que tenga un enfoque territorial.

La radiografía de la infraestructura educativa

Blu Radio también conoció el preocupante informe que tiene el Ministerio de Educación que da cuenta, entre otras cosas, que cerca de la mitad de las instituciones educativas del país se encuentran deterioradas y en mal estado.

Colombia cuenta con 17.800 instituciones educativas que se traduce en 50.000 sedes, de las cuales más de 43.000 son oficiales que están a cargo las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), 8.000 de esas sedes son urbanas y un poco más de 35.000 son rurales, lo equivalente a un poco más del 80 %. La cantidad de estudiantes matriculados en el sistema educativo en las sedes urbanas es del 33 % y el 77 % en rurales.

Las cifras alarmantes tienen que ver con el mantenimiento de las instituciones educativas. Más del 40 % de ellas no han tenido mantenimiento por más de 5 años, un poco más del 50 % de las instituciones del país no tienen agua potable, 7 % no tiene alternativa de energía o las que la tienen es intermitente, además, más del 20 % no tiene gas y más del 50 % no tiene suministro de internet permanente.

El Gobierno tiene como prioridad atender los lugares donde hay mayor vulnerabilidad, como mayor pobreza multidimensional, mayor afectación de conflicto armado, déficit en las condiciones de acceso a la alimentación, el agua, el gas o fuertemente impactados por el cambio climático. Esos territorios están principalmente ubicados en las zonas PDET (16 subregiones, 17º municipios), los municipios de ruralidad dispersa donde hay cobertura baja y afectación de la ola invernal. También, comunidades étnicamente diferenciadas como pueblos indígenas, raizales, palenqueros, territorios de frontera. Allí hay un hay mayor rezago en el desarrollo educativo.

De esa manera, el Gobierno apuesta a que el “Plan Nacional de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria” logre que la infraestructura no sea una construcción convencional de hacer edificios y aulas de ladrillo, sino que se ajuste a las necesidades de las comunidades y territorios. En este momento en el país el 95 % de las obras de infraestructura educativa son de concreto y ladrillo, lo cual no obedece a la cultura del territorio.

