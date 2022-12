Arauca, departamento más afectado por paro armado del ELN

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se refirió al paro armado decretado por el ELN en el oriente del país y señaló que las Fuerzas Militares se han desplegado en la zona para evitar que se cometan actos que atenten contra la ciudadanía.

“A propósito del paro armado anunciado por el ELN en varios departamentos, les comparto algunas novedades de esta mañana, básicamente concentradas en Arauca: una motocicleta incinerada, transporte completamente paralizado, comercio cerrado y solicitud de intervención a la Defensoría para facilitar traslado de pacientes renales desde Saravena hasta Arauca, pues se ha impedido la movilización”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.



Cabe señalar que El Ejército y la Policía han realizado varias operaciones especiales con el objeto de evitar atentados contra la infraestructura y de proteger la población civil.



En las primeras horas del paro no se han reportado hechos violentos por parte del grupo guerrillero. Sin embargo, algunas poblaciones de los departamentos afectados, como Arauca, el transporte público y las actividades comerciales están paralizadas



Escuche en este audio más información sobre:



-El expresidente Andrés Pastrana está pidiendo una reunión con el máximo jefe de las Farc, alias TImochenko.



-Fue asesinado un líder campesino en el departamento del Cesar.



-En Montería hay polémica por una valla que invita a votar por el No al plebiscito instalada de manera ilegal por no haber sido registrada.



-La Superintendencia de Sociedades decretó la reorganización la empresa de libranzas Élite por insolvencia económica.



-Esta tarde serán las honras fúnebres de la buzo Erika Vanessa Díaz, cuyo cuerpo fue hallado en cercanías a la isla de Malpelo el fin de semana.



-Un columnista del Wall Street Journal defiende al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias; sugiere que su condena en Colombia y su posterior detención en Estados Unidos, obedece a motivos políticos.



-En rueda de prensa desde España, el ganador de la Vuelta a España, Nairo Quintana, lamentó que se estén recortando los recursos para el deporte.



-El representante del Centro Democrático Edward Rodríguez lanzó duras críticas a la seguridad de Bogotá y cree que se necesitan al menos 500 policías más en el centro de la ciudad.



Publicidad