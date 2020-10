El Partido de la U anda en otro cuento: Armando Benedetti renuncia a la colectividad

Tras la renuncia del senador Roy Barreras, quien señaló que buscará crear el partido Liberal Social Demócrata y un referendo para que sea destituido el presidente Iván Duque, el senador Armando Benedetti tomó la misma decisión y anunció su renuncia.

Uno no puede estar en un partido que no es ni de oposición ni de Gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a las microempresas. Entonces, en ese partido sobro y por lo tanto me voy tranquilo. Espero que ellos también estén muy tranquilos y felices que yo me vaya señaló el senador Benedetti.

El senador habló en BLU Radio sobre su decisión y explicó que la renuncia de Roy Barreras lo tomó por sorpresa y, que no tiene relación con la suya.

“Nunca pensé en renunciar al Partido de la U. Yo no renuncio como Roy, porque él se va lanzar a la presidencia, yo no lo voy a hacer. Renuncié porque sobro en el partido (…) No puedo decir a donde voy ahora, no lo sé”, comentó.

El senador señaló que deja la colectividad, pero no a la curul, la cual mantendrá hasta el 20 de julio de 2022.

Benedetti también mostró su inconformismo con el Congreso, pues aseguró que no han hecho leyes para ayudar en medio de la pandemia por coronavirus.

“No han sacado una ley en favor de las víctimas de la pandemia, el Congreso esta desconectado, está funcionando de forma remota y el Partido de la U anda en otro cuento”.