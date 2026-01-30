Arranca operativo con más de 300 soldados contra disidencias en Cauca: van tras alias ‘Zamora’

Más de 300 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 del Ejército fueron insertados vía aérea en zonas rurales de Huisitó, Honduras y Nayita, en jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, como parte de una operación militar focalizada para recuperar control en corredores estratégicos de movilidad de grupos armados ilegales.

El despliegue busca bloquear rutas utilizadas por la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, señalada de delinquir en el área del Cañón del Micay y de estar al servicio de alias ‘Zamora’, integrante del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Según la información oficial, la intervención apunta a limitar los movimientos del grupo, afectar su capacidad de maniobra y reducir su presencia en sectores rurales donde mantiene influencia.

Las maniobras incluyen posicionamiento estratégico de tropas y control de puntos clave de tránsito, dentro de una ofensiva sostenida orientada a debilitar redes logísticas y operativas de esta estructura. El objetivo, de acuerdo con el reporte, es impactar sus capacidades y disminuir riesgos para las comunidades de la zona.

Las acciones se desarrollan bajo protocolos de operación militar con enfoque de protección a la población civil y cumplimiento de las normas de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, mientras continúan los movimientos de inserción y aseguramiento de área en terreno.