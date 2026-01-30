En vivo
Blu Radio  / Nación  / Arranca operativo con más de 300 soldados contra disidencias en Cauca: van tras alias ‘Zamora’

Arranca operativo con más de 300 soldados contra disidencias en Cauca: van tras alias ‘Zamora’

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 fueron insertadas en zonas rurales de Huisitó, Honduras y Nayita en operación contra la estructura ‘Carlos Patiño’.

