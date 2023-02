Asesinan a niña de 4 años y dejan herida a su mamá en Armenia; pareja de la mujer es sospechoso

Esta madrugada, en el barrio Las Colinas de Armenia , una niña de cuatro años fue asesinada y su mamá herida con arma blanca, al parecer, por el compañero sentimental de la mujer.

Sobre el presunto agresor, las autoridades lo identificaron como Jair Sebastián Serna, de 22 años de edad. Una vecina del sector, Maira Alexandra Cano León, se mostró extrañada y asustada con lo sucedido esta madrugada.

"Ellos se veían una pareja muy normal, salían de la mano, o sea, no se escuchaba que pelearan mucho, ni nada. Nosotros salimos de una porque escuchamos a la hermana gritar: ¡auxilio!. Sí ella no grita, pues nosotros no nos hubiéramos dado cuenta, porque la muchacha estaba muy mal y no era capaz de gritar, ni de hablar. Sí ella no va donde la hermana ahí si hubiera quedado tirada".

¿Qué dicen las autoridades?

La coronel Alba Patricia Lancheros Silva, comandante de la Policía en el Quindío , indicó que la joven madre, identificada como Andrea Estefanía Arias Valbuena, no había denunciado violencia en su contra.

Sobre el presunto agresor

"Esta es una persona de 22 años que estaba viviendo con esta joven de 26 años hace cuatro meses. Repetimos, no es el padre de la menor a quien él le quita, al parecer, la vida. Ya fuimos hasta la casa de los diferentes familiares pidiendo que nos den la ubicación o que nos den información de donde lo podamos encontrar"

Para ayudar en la búsqueda del presunto responsable, la Alcaldía de Armenia y la Gobernación del Quindío están ofreciendo hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de la persona relacionada con estos hechos.

