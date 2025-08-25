Publicidad

Asesinato múltiple en Tame deja tres jóvenes muertos: Indepaz registra 51 en 2025

Asesinato múltiple en Tame deja tres jóvenes muertos: Indepaz registra 51 en 2025

Tres jóvenes fueron asesinados el 25 de agosto en el municipio de Tame, Arauca, en medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa la región. Con este hecho, Indepaz registra 51 masacres en lo que va del año.

Foto de referencia de una escena del crimen
Escena del crimen
Foto: AFP
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: agosto 25, 2025 06:05 p. m.

El ataque ocurrió hacia el mediodía en el sector conocido como Rincón de la Esperanza, cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda donde se encontraban las víctimas. De acuerdo con versiones preliminares, los agresores vandalizaron el lugar y dispararon en repetidas ocasiones, dejando como saldo tres hombres muertos, cuya identidad aún no ha sido establecida. La información fue suministrada por el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

La Defensoría del Pueblo había advertido previamente, mediante la Alerta Temprana 011/23, sobre el grave deterioro humanitario en Arauca. Según la entidad, la población civil enfrenta de manera constante homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos y reclutamiento de menores por parte de actores armados ilegales. Estas violencias impactan con especial fuerza a comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes, firmantes de paz y líderes sociales.

Homicidio múltiple en Tame, Arauca, eleva a 51 esta clase de hechos en 2025
Homicidio múltiple en Tame, Arauca, eleva a 51 esta clase de hechos en 2025

En la zona operan estructuras armadas como el ELN, Frente 10 y Frente 28 del Comando Conjunto de Oriente, además de bandas de carácter local. La jurisdicción militar corresponde a la Octava División del Ejército Nacional, cuya presencia no ha evitado la continuidad de estos crímenes.

Este hecho refleja la persistencia del conflicto armado en Arauca y la urgencia de medidas integrales de seguridad y protección para la población civil, que sigue siendo blanco de las disputas entre grupos ilegales.

Este es el video:

