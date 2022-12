Así avanzan las obras del túnel de La Línea

En Calarcá, Quindío, las obras comienzan con un puente circular por donde pasarán los carros que van desde Bogotá hacia el occidente del país.



Esa obra no estaba prevista por el primer contratista, cuya adjudicación se dio en el 2008, según el Invías por un valor de 703.000 millones de pesos.



“Vamos a encontrar 25 túneles, entre ellos el túnel principal y 20 puentes, todas las obras de mega infraestructura”, dijo Ernesto Correa, director operativo del Invías, quien destacó que varias obras en el lugar se paralizaron desde noviembre del 2016 cuando el Gobierno dio por terminado el contrato con la Unión Temporal, Segundo Centenario.



“Esto se dio por el incumplimiento que tuvo ese consorcio, el cual no terminó la obra. Ahora, tenemos un tribunal de arbitramento donde el Invías presentó una demanda por el valor de 396.000 millones de pesos, en el cual se incluye dicho incumplimiento”, recordó.



Le puede interesar: Construcción de túnel de La Línea costará más de lo previsto: Contraloría.



Dicho cambio representó un detrimento patrimonial, según la Contraloría General de la Nación. En ese entonces, a través de un comunicado, el organismo recalcó que, si se hubieran dado los cumplimientos del contrato inicial de 2008 con la unión temporal Segundo Centenario, no hubiese surgido una contratación para correcciones y mantenimiento preventivos.



“El Estado está incurriendo en un sobrecosto causado por el estado y la calidad de las obras construidas por el valor equivalente del mantenimiento contratado y la interventoría del mismo, 4.228.225.450 millones de pesos, lo que se constituye en un presunto detrimento patrimonial”, se lee en el comunicado.



Actualmente, la obra de ingeniería es adelantada por el consocio La Línea, conformado por las empresas Conconcreto y CSS Constructores S.A. Según Correa, el contrato de terminación costará 224.000 millones de pesos para terminar no solamente el túnel, sino los puentes que quedaron y que faltan.



Para Javier Caicedo, camionero, el mayor beneficio se traducirá en el ahorro del tiempo y de combustible. “Se ahorra tiempo y combustible. Se aligera el recorrido entre el interior del país y el puerto de Buenaventura”, opinó.



Cabe destacar que, al terminar la obra, en el Tolima, donde se ubican 15 túneles y 14 puentes, el ahorro de tiempo será de aproximadamente 2 horas y media.



El Túnel de La Línea, que mide 8,5 km de longitud, tendrá espacio para dos carriles andenes y conexión con el túnel secundario cada 500 metros, el cual se espera que sea utilizado únicamente en casos de emergencia.



Según el Invías, el túnel, en el que diariamente trabajan cerca de 400 empleados, tiene un avance del 90%. Una vez sea entregado, tardará cruzarlo cerca de nueve minutos.



Se espera que la obra termine el 31 de julio del año 2018, año en que comienzan las entregas para que los colombianos tengan el túnel y las obras complementarias a su servicio.



Publicidad