Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Así están distribuidos los recursos que da EEUU a Colombia: más de 1,5 billones en la cuerda floja

En 2025, Estados Unidos aporta a Colombia casi 1,6 billones de pesos ($396.67 millones de dólares) distribuidos en distintas áreas entre Fuerzas Militares, Policía y otros.

Banderas de Colombia y Estados Unidos
Fotos: AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

La cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos que está en vilo el resto del año está concentrada en 7 áreas específicas, que impactan directamente a las Fuerzas Militares, la Policía y toda entidad que reciba recursos por parte de EEUU.

Este año la inyección total de recursos de EEUU a Colombia es de casi $1,6 billones de pesos, aproximadamente y según un documento de inteligencia militar $396.67 millones de dólares, dinero destinado a fortalecer diversas áreas funcionales de las fuerzas militares colombianas, abarcando desde el entrenamiento hasta la adquisición de equipos y asistencia humanitaria.

Las áreas que saldrían directamente afectadas son:

  1. Área funcional Fuegos
  2. Área funcional Protección.
  3. Área funcional Movimiento y Maniobra.
  4. Área funcional Mando y Control.
  5. Área funcional Inteligencia.
  6. Área funcional Sostenimiento.
  7. Área funcional Soporte.

Actualmente, los recursos que Estados Unidos aporta a Colombia están distribuidos de la siguiente manera

  1. Sección 333 - Desarrollo de Capacidades. $ 180.000 Millones
  2. EDA - Programa de Artículos de Defensa en Exceso. $ 800.000 Millones
  3. Presencia Asesoría Militar (Fuerzas Especiales Centro Fusión Inteligencia). $ 264.000 Millones
  4. HAP - Asistencia Humanitaria. $ 20.000 Millones
  5. USCAP - Programa Acción Colombia EE.UU. (Entrenamiento) $ 20.000 Millones
  6. SPP - Programa Estado Amigo(Alianza cooperación Carolina Sur) $ 4.000 Millones
  7. TCA - Financia visitas, conferencias, intercambios y otros eventos. $ 4.000 Millones
  8. MODA - Programa de Asesores del Ministerio de Defensa. $ 8.000 Millones
  9. Ejercicios Militares - Ejercicios bilaterales y multinacionales. $ 80.000 Millones
