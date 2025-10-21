Así están distribuidos los recursos que da EEUU a Colombia: más de 1,5 billones en la cuerda floja

La cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos que está en vilo el resto del año está concentrada en 7 áreas específicas, que impactan directamente a las Fuerzas Militares, la Policía y toda entidad que reciba recursos por parte de EEUU.

Este año la inyección total de recursos de EEUU a Colombia es de casi $1,6 billones de pesos, aproximadamente y según un documento de inteligencia militar $396.67 millones de dólares, dinero destinado a fortalecer diversas áreas funcionales de las fuerzas militares colombianas, abarcando desde el entrenamiento hasta la adquisición de equipos y asistencia humanitaria.

Las áreas que saldrían directamente afectadas son:



Área funcional Fuegos Área funcional Protección. Área funcional Movimiento y Maniobra. Área funcional Mando y Control. Área funcional Inteligencia. Área funcional Sostenimiento. Área funcional Soporte.

Actualmente, los recursos que Estados Unidos aporta a Colombia están distribuidos de la siguiente manera

