Así están distribuidos los recursos que da EEUU a Colombia: más de 1,5 billones en la cuerda floja

La cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos que está en vilo el resto del año está concentrada en 7 áreas específicas, que impactan directamente a las Fuerzas Militares, la Policía y toda entidad que reciba recursos por parte de EEUU.
Este año la inyección total de recursos de EEUU a Colombia es de casi $1,6 billones de pesos, aproximadamente y según un documento de inteligencia militar $396.67 millones de dólares, dinero destinado a fortalecer diversas áreas funcionales de las fuerzas militares colombianas, abarcando desde el entrenamiento hasta la adquisición de equipos y asistencia humanitaria.
Las áreas que saldrían directamente afectadas son:
- Área funcional Fuegos
- Área funcional Protección.
- Área funcional Movimiento y Maniobra.
- Área funcional Mando y Control.
- Área funcional Inteligencia.
- Área funcional Sostenimiento.
- Área funcional Soporte.
Actualmente, los recursos que Estados Unidos aporta a Colombia están distribuidos de la siguiente manera
- Sección 333 - Desarrollo de Capacidades. $ 180.000 Millones
- EDA - Programa de Artículos de Defensa en Exceso. $ 800.000 Millones
- Presencia Asesoría Militar (Fuerzas Especiales Centro Fusión Inteligencia). $ 264.000 Millones
- HAP - Asistencia Humanitaria. $ 20.000 Millones
- USCAP - Programa Acción Colombia EE.UU. (Entrenamiento) $ 20.000 Millones
- SPP - Programa Estado Amigo(Alianza cooperación Carolina Sur) $ 4.000 Millones
- TCA - Financia visitas, conferencias, intercambios y otros eventos. $ 4.000 Millones
- MODA - Programa de Asesores del Ministerio de Defensa. $ 8.000 Millones
- Ejercicios Militares - Ejercicios bilaterales y multinacionales. $ 80.000 Millones