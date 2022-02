Así operaba la mafia para presionar los traslados en unidades militares del suroccidente del país

BLU Radio conoció los chats entre alias ‘Matamba’, cabecilla de la banda criminal La Cordillera, que operaba entre Cauca y Nariño, y el coronel (r) Robinson González del Río, en la que se evidencia cómo se adelantaban las gestiones para presuntamente presionar los traslados de militares que, según la organización ilegal de ‘Matamba’, eran contrarios a sus intereses de controlar el narcotráfico en la región.

En las conversaciones, interceptadas durante la investigación y que ocurrieron a finales de 2019, ‘Matamba’ presionaba a González del Río por el traslado de un militar al que se refieren como Londoño, de la Tercera División, y del coronel Néstor Alexander Duque, entonces comandante de la Brigada 23 que opera en Nariño. La idea era que estos oficiales fueran reemplazados en esas unidades, según dijo González del Río, por “alguien de la línea de mi ‘padrino’”. Se refería, de acuerdo con la Fiscalía, al general en retiro Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares.

Publicidad

Sobre estos traslados, González del Río le informa a ‘Matamba’ por chat que se reunió con el ‘padrino’, es decir, presuntamente con el general (r) Barrero, quien supuestamente esa misma noche llamó al comandante de la Tercera División -en ese entonces el general Wilson Chawez, quien hoy es jefe de operaciones conjuntas de las Fuerzas Militares-. En la conversación, según afirma González del Río, Cháwez le habría respondido a Barrero que tenía pensado dejar al coronel Duque un año más como comandante de la Brigada 23, pero que iba a buscar cómo sacarlo. Asimismo, Barrero le habría dicho a González del Río que exigió al encargado de inteligencia de Bogotá información para operaciones contra alias 'Sábalo', quien era el cabecilla del ELN que disputaba a Matamba el narcotráfico en esa región.

En los chats también se evidencian viajes del Padrino y González del Río a Cali para hablar con el entonces comandante de la Tercera División, general Chawez, sobre los traslados. Además, el mismo González del Río es quien busca 3 candidatos de su confianza para reemplazar al coronel Duque.

Publicidad

Por toda esta operación, el 'padrino' habría pedido a través de González del Río $25 millones, $20 millones de los cuales efectivamente fueron consignados por 'Matamba' a González del Río. Además, se indica a 'Matamba' que todo el tema de traslados costaría alrededor de $50 a $60 millones.

Chats de alias 'Matamba' Suministrada

Publicidad



Finalmente, hay otros dos oficiales del Ejército nombrados en estas interceptaciones, uno de ellos activo. Se trata del general Jorge Hoyos, quien en esa época recibió el comando de la Tercera División luego de Chawez, sobre el cual González del Río le indica a ‘Matamba’: “Estamos cuadrando para que el nuevo general Hoyos le dé independencia a Gomez", coronel que de acuerdo con la Fiscalía pertenecía a la organización de ‘Matamba’. Dice también que ya le dijeron a Hoyos que “la brigada está infiltrada”.

El otro oficial mencionado es el general en retiro Mauricio Zabala, entonces comandante de la FUDRA 2, que iba a iniciar operaciones en Cauca y Nariño. González del Río tranquiliza a ‘Matamba’ y le dice que habló con él para explicarle que tenía información que podían manejar juntos. Luego le pidió autorización a ‘Matamba’ para “hablar claro” con el general Zabala, la cual fue dada a González del Río.

Publicidad

Los chats entre alias ‘Matamba’ y Robinson González del Río

19 de octubre de 2019

Publicidad

Ante la presencia del Gaula militar en Policarpa, ‘Matamba’ le reclama a González del Río que no le avisó y él le explica que hay alguien de 'Sábalo' en la Brigada. González del Río dice que "va a tocar hablar con en Popayán para sacar a Londoño de allá y cuadrar desde ya para sacar a Duque (coronel Nestor Duque, entonces comandante de la Brigada 23), que está en Pasto de comandante de Brigada y meter a alguien de la línea de mi Padrino". ‘Matamba’ le dice que "cuadre eso, amigo, para ver si mata a ese 'Sábalo'". González del Río le responde: "Sí, pues si usted me autoriza toco puertas el lunes para ver si sacamos a ese Duque. O sentarlo con mi Padrino para que copie".

20 de octubre de 2019

Publicidad

González del Río le dice a ‘Matamba’ que alias 'Sábalo' tiene a alguien en la Brigada o en la División generando informaciones de inteligencia en su contra, por lo que se debe generar información contra 'Sábalo' para que el general (r) Barrero se la entregue al general Chawez directamente "y así tener control de esas operaciones, especiales del Bacna". También afirma que se debe sacar a Londoño de la División porque "es cuota de 'Sábalo'" y que, además, se debe buscar un contacto directo en el Bacna 2 (Brigada contra el Narcotráfico), así como generar desinformación sobre la ubicación de ‘Matamba’.

25 de octubre de 2019

Publicidad

González del Río le envía a ‘Matamba’ un informe de inteligencia o contrainteligencia de carácter secreto, emitido por el Batallón de Inteligencia de Guerra Electrónica, dirigido al general Chawez, comandante de la Tercera División.

28 de octubre de 2019

Publicidad

‘Matamba’ le pide a González del Río gestionar el traslado de Duque y él le responde que "tenga en cuenta que eso es un nivel mucho mas alto" y luego le indica que "esos traslados ya los están cuadrando. El ejecutivo de G (coronel Gómez) sale y sube el de operaciones. Entonces vamos a meter un pelado nuevo de operaciones".

Ese mismo día González del Río le informa que se va a reunir con el 'padrino' a las 7:00 p. m. y que va a cuadrar 3 cosas:

Publicidad

Sacar a Duque Que le diga al de la División que le monte operaciones a los de 'Sábalo'. Que el batallón de inteligencia reciba toda la información de 'Sábalo' para que el comandante de la División de Popayán les monte las operaciones.

También dice que el miércoles va a cuadrar con las "fuerzas especiales de acá de Bogotá para que le metamos una operación dura a ese 'Sábalo' y nosotros ponemos los guías". ‘Matamba’ le autoriza esas gestiones.

Al finalizar la reunión con el 'padrino', a las 10:14 pm González del Río informa a ‘Matamba’ que "ya vamos a trabajar en eso con el Padrino. Ya me dijo que sí, que él desde mañana inicia con esos tres puntos que hablamos".

Publicidad

29 de octubre de 2019

González del Río le cuenta a ‘Matamba’ que la noche anterior, cuando habló con el 'padrino', este llamó "al de la División y le dijo lo de Duque. Y dijo que él mismo se iba a poner al frente de eso y que iba a verificar lo de Duque, porque él había pensado dejarlo otro año, pero con eso que le comentamos ayer que ya se va a buscar cómo sacarlo". Además, le contó que el Padrino "citó al que maneja la inteligencia en Bogotá para decirle que qué está pasando, que no arman paquetes de inteligencia contra 'Sábalo' y de una vez que hagan uno y se lo envíen al comandante de División para que monten operación".

Publicidad

Igualmente, le informa que el viernes de esa semana viajará con el 'padrino' a Cali para hablar "personalmente con el de la División. Él dice que lo del Batallón de Inteligencia y lo del comandante de la División lo hacemos de una y que lo del traslado veamos cuál es el candidato a poner allá. Entonces hoy voy a hablar con dos coroneles amigos, si se le miden a camellar allá".

Publicidad

Los chats entre alias ‘Matamba’ y Robinson González del Río Suministrada

Agrega que "el 'padrino' dice que le mande unos 25 millones para iniciar a tocar y apenas cuadre todo, él dice cuánto nos cobra por eso, entonces usted me dirá amigo cómo hacemos para darle esa plata al señor. Él ya desde hoy inicia a cuadrar eso". ‘Matamba’ le pide "no salir con un chorro de babas", por lo que González del Río le recordó que el 'padrino' cuadró el traslado del coronel Gómez (según la Fiscalía, miembro de la organización ilegal) sin pedir nada. ‘Matamba’ le dice que le va a mandar 20 millones, los cuales son enviados a la cuenta de González del Río, quien le aclara que "lo que le digo es que yo pido esos 20 para pasarle al señor que inicie la gestión y yo no he pedido nada ahí para mí".

Publicidad

Los chats entre alias ‘Matamba’ y Robinson González del Río Suministrada

1 de noviembre de 2019

Publicidad

González del Río indica que ayer "ya se le dijo todo a mi general Chawez de Duque. Y el 'padrino' pidió que lo relevaran. Hoy entonces voy para Ejército a mediodía para pasar tres candidatos que copien y de eso escogen uno. El tema del Batallón de inteligencia ya le dieron la orden y me asignaron un K, que es como un agente de inteligencia, que maneje solo lo de 'Sábalo' y se lo pase directamente a Chawez, el comandante de la División. Entonces si tenemos información de 'Sábalo' me la hace llegar para pasarlo al señor".

Luego indica que "la idea es hablar bien acá este fin de semana con el K que es el que va a estar directo con mi general Chawez. Entonces apenas entremos con ese K estamos comunicados en tiempo real. Y él va pasando información, así G (coronel Gómez) tiene cómo justificar el movimiento de tropas".

Publicidad

Ese mismo día González del Río le indica a ‘Matamba’ que "hoy voy a hablar para hacer relevar todos los de inteligencia que están en la Brigada. Créame que este señor, el 'padrino', los calentó a todos los de esa brigada".

‘Matamba’ le responde que "ah, qué bueno, sí, amigo. Que metan gente buena amigo" y le pregunta en cuánto va a salir eso, a lo que González del Río le responde que "entre 50 y 60 palos", por lo que ‘Matamba’ indica que "hasta que no lo saquen trasladado no damos nada".

Publicidad

19 de noviembre de 2019

González del Río le indica a ‘Matamba’ que "estamos cuadrando para que el nuevo general Hoyos le dé independencia para hacer operaciones (a Gómez)". Agrega que "él va a quedar independiente, ya le dijeron a Hoyos que la Brigada está infiltrada, entonces él va a quedar directo con la división".

Publicidad

Los chats entre alias ‘Matamba’ y Robinson González del Río Suministrada

'Matamba' le responde que "ah, qué bueno, mucho mejor", ante lo cual González del Río le indica: "Sí, amigo, yo llego ahora a Bogotá en la tarde y me veo con el 'padrino' para cuadrar eso. Mi general Chawez, que le entregó la División al general Hoyos, recibió de comandante del Comando Conjunto del Pacífico. Es decir, que quedó manejando Ejército, Armada y Fuerza Aérea de todos los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y parte del Chocó. Es decir, que es el superior de Hoyos".

Publicidad

Posteriormente, ‘Matamba’ le pregunta a González del Río por el traslado del coronel Duque, a lo cual le responde que "amigo, eso ya se está haciendo. Lo que pasa es que es un comandante de Brigada, que ya mi general Chawez pidió el traslado de él".

En esa misma conversación, González del Río le advierte a ‘Matamba’ que el alcalde de Cumbitara "es de cuidado", pues "ese hp mandó una alerta a Presidencia diciendo que en la zona se estaba por presentar una disputa territorial entre las autodefensas y la guerrilla. Pero eso ya lo controló G (coronel Gómez) con el resultado. Y el 'padrino' le dijo a Chawez que eso era mentiras".

Publicidad

22 de noviembre de 2019

Este día González del Río le informa a ‘Matamba’ que "ayer tomé contacto con mi general Zabala, el comandante de la FUDRA 2, él es el que va a estar operando para el sector donde estamos y para donde nos vamos a extender". Agrega que le dijo al general Zabala que tenían informaciones que podrían manejar con él y que "lo bueno es que él está dispuesto a trabajar de la mano con Júpiter (coronel Gómez)". Aclara que lo hablado con Zabala es que "estamos trabajando con el proyecto de minería, pero si usted autoriza le hablo claro al general Zabala, comandante de la FUDRA 2". ‘Matamba’ le autoriza y le dice "pero hay que dejar trabajar", a lo cual González del Río le responde que "este general Zabala se deja hablar".