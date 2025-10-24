Así puede consultar la Lista Clinton en la que fue incluido el presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro este viernes, 24 de octubre, fue incluido en la Lista Clinton, junto a su esposa y sus hijos, un registro de sanciones administrado por el Gobierno de los Estados Unidos. El mandatario calificó la medida como una “paradoja” y la atribuyó a su lucha constante contra el narcotráfico.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió Petro en su cuenta de X, en medio de la creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

¿Qué es la Lista Clinton?

La denominada Lista Clinton es el nombre popular con el que se conoce al registro oficial Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT List), gestionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La OFAC fue creada en octubre de 1995 mediante la Orden Ejecutiva 12978, firmada por el entonces presidente Bill Clinton, como parte de las estrategias de Washington para combatir el narcotráfico y el lavado de activos.



Este organismo se encarga de identificar y sancionar a individuos, empresas y países vinculados con actividades relacionadas con el terrorismo, el tráfico de drogas, la proliferación de armas o cualquier otra acción que amenace la seguridad de Estados Unidos.

La lista OFAC es una herramienta clave a nivel internacional para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y funciona como una “lista negra” que bloquea las transacciones financieras y comerciales de las personas o entidades incluidas.



Cómo consultar si una persona o empresa está en la Lista Clinton

Cualquier ciudadano puede acceder a la herramienta oficial de búsqueda del Departamento del Tesoro para verificar si una persona o entidad figura en la Lista Clinton.

Para hacerlo, debe ingresar al siguiente enlace: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Publicidad

Una vez dentro, puede buscar por nombre, entidad o tipo de información, según las opciones disponibles. Esta consulta permite verificar si un individuo o empresa está sujeto a sanciones financieras o restricciones comerciales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.