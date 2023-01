Así reaccionaron desde el Congreso al anuncio del ELN que desmiente cese al fuego bilateral

El anuncio hecho por la delegación de diálogos del ELN en la que aseguró que no hay ningún acuerdo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro para un cese al fuego bilateral por 6 meses, generó una cascada de reacciones en el Congreso de la República de diferentes sectores, incluso los de Gobierno.

“Hemos acompañado la paz total, la hemos apoyado. Sin embargo, nos preocupa el mecanismo donde el anuncio sin concertación como lo anuncia el ELN. Pero además que hubieran podido no haberse hecho sin los militares. Antes de un anuncio de cese bilateral hay que demostrar a los colombianos el buen comportamiento de todos los grupos alzados en armas que ingresen en este proceso”, señaló el senador del partido Liberal Alejandro Carlos Chacón.

Por su parte, desde el partido de oposición, el Centro Democrático, argumentaron que el anuncio hecho por el presidente Petro fue una “falta de seriedad” y criticaron la actuación del Gobierno.

“Pone de presente la falta de seriedad y la improvisación con la que el Gobierno está asumiendo un tema tan sensible para los colombianos como es el del orden público y la seguridad. Se supone que la mesa con el ELN era la más avanzada y a pesar de eso se evidencia la falta de coordinación”, dijo el representante del Centro Democrático Andrés Forero.

Mientras que el también senador del Centro Democrático Ciro Ramírez argumentó que: “El presidente de la República debe concentrar sus esfuerzos en una política de seguridad a largo plazo y que sea para una verdadera paz y no como la que le quieren hacer ver un grupo terrorista que lo único que ha hecho es mentirle al país y de paso demostrar que no tiene voluntad de paz”.

David Luna, senador de Cambio Radical, expresó que le parecía una “falta de respeto” con la ciudadanía y criticó al presidente Petro.

“Presidente Petro, es una falta de respeto con la ciudadanía haber ordenado un cese al fuego bilateral inconsulto con la fuerza pública y hoy desmentido por el ELN, el principal grupo guerrillero de Colombia. Usted debe ordenar hoy a nuestras Fuerzas Armadas ejercer control territorial y proteger a nuestra sociedad civil”, expresó Luna.

Por último, desde la Alianza Verde, el experto en temas de paz Ariel Ávila, explicó lo que posiblemente pudo haber pasado en la negociación.

“Lo que seguramente pasó es que hubo unas conversaciones dentro de los equipos negociadores, pero esa negociación no fue consultada. Hasta que no sea consultada no se puede tomar dicha posición de fondo y cuando se comunique será por ambas partes, por el Estado colombiano y por la guerrilla del ELN, y no será un comunicado de Twitter”, explicó Ávila.

